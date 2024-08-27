«الغرير للأغذية» تؤسس مصنعاً لنشاء الذرة في «كيزاد»

احتفلت الغرير للأغذية، الشركة المتخصصة بمجال الأغذية في دولة الإمارات، أمس، بوضع حجر الأساس لمصنعها الجديد والمتطور لتصنيع نشاء الذرة في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي (كيزاد). ويمثل هذا المصنع، الأول من نوعه في المنطقة، خطوة بالغة الأهمية باتجاه تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وسيقوم المصنع بداية بمعالجة 650 طناً من الذرة يومياً، مع خطط لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 1000 طن يومياً مع نمو الطلب. ومن المتوقع أن يتيح المشروع فرص عمل كبيرة، مع توفير أكثر من 200 وظيفة للقوى المحلية العاملة.. تمتد هذه المنشأة المستقلة على مساحة 13.6 هكتاراً في كيزاد (أ) - المعمورة، وهي مصممة لخدمة الأسواق المحلية والدولية، ومزودة بأحدث التقنيات.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية - أبوظبي ((مجموعة كيزاد)): ((تهنأ مجموعة كيزاد شركة الغرير بمناسبة وضعها حجر الأساس لمصنع نشاء الذرة. وتتوافق مهمة ورؤية الغرير بالنسبة لهذه المنشأة بشكل وثيق مع رؤيتنا الخاصة، ورؤية حكومة الإمارة، الرامية لتعزيز دور أبوظبي في تحقيق الأمن الغذائي عبر المنطقة، فضلاً عن خلق فرص العمل)).

من جانبه قال جون يوسيفيدس الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير: ((فخورون للغاية ببدء العمل على هذا المشروع الجديد تحت مظلة شركة الغرير للأغذية، والذي يمثل خطوة مهمة في مساعينا لدعم طموحات الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وباعتباره أول منشأة من نوعها في المنطقة، فإن هذا المشروع لا يسمح لنا بتعزيز قدراتنا الإنتاجية فحسب، بل ويعزز أيضاً التزامنا بتوفير الحلول الريادية المبتكرة في هذا القطاع. ومن خلال الاستثمار في أحدث التقنيات والعمل مع شركاء محليين مثل كيزاد)).

وبدوره قال تورجوت ييجيناجا، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للأغذية وشركة الغرير للموارد الدولية: ((يمثل هذا المصنع خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لشركة الغرير للأغذية، ويبرز التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق كفاءة لا مثيل لها، مع ضمان دقة وجودة المنتج. ومن خلال دمج حلول الأتمتة المتقدمة، نعمل على تحسين عمليات الإنتاج لدينا مع تقليل النفايات. ويعزز المشروع دورنا في بناء منظومة غذائية قوية ومكتفية ذاتياً في دولة الإمارات)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز