«مايكو» تجمع 36.78 مليون درهم في جولتها الأولى للتمويل

حققت منصة البث الرقمي الإماراتية ((مايكو)) نجاحاً في إتمام الإغلاق الأول لجولة التمويل الأولى من الفئة (أ)، حيث جمعت 10 ملايين دولار (36.78 مليون درهم) من صناديق استثمار رائدة في رأس المال المخاطر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. وشمل المشاركون الرئيسون في جولة التمويل هذه:

((ضمان للاستثمار))، و((أبتوس لابز))، و((بي ديجيتال))، و((موكا فينتشيرز))، و((آرت 3 فاوندايشن))، و((غاف كابيتال بارتنرز))، و((ميكس ميديا نيتوورك))، و((فاكتور6 كابيتال بارتنرز)) و((إنجين ستارتر))، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين. كذلك، شارك في جولة التمويل 88 مستثمراً معتمداً عبر منصة Republic.

تم جمع رأس المال من خلال عرض اكتتاب الأسهم والرموز الرقمية بتقييم ما بعد المال بقيمة 80 مليون دولار (295 مليون درهم)، بدعم من شركة ضمان للاستثمار كشريك استشاري ومستثمر أولي، و((ريبابليك كريبتو)) كمستشار Web3.

وكانت ((مايكو)) قد أعلنت الشهر الماضي عن تحقيقها أول عام ربح لها، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مليون دولار ، مع إيرادات 7.5 ملايين دولار خلال السنة المالية 2023-2024. يرافق هذا الإنجاز التمويلي صفقة إضافية بملايين الدولارات في شكل منح ومكافآت أداء مع شريك ((مايكو)) الجديد في مجال البلوكتشين، مؤسسة ((أبتوس)).

والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تطلق المنصة رمزها الرقمي الأداة الأصلي على بلوكتشاين ((أبتوس)) في بداية الربع الرابع من 2024، إلى جانب نقل بنيتها التحتية. وبعد التوسع الأخير في أمريكا الشمالية ومصر، تقوم ((مايكو)) بتحديد مناطق نمو استراتيجية أخرى وتهدف إلى إغلاق ثانٍ لتمويلها من الجولة الاستثمارية الأولى بحلول أوائل عام 2025.

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