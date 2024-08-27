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بنك المارية يوقّع مذكرة تفاهم مع «راكز» لدعم قطاع الأعمال

8/27/2024 7:26:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبرم بنك المارية المحلي، أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز))، بهدف دعم الأعمال في المنطقة الاقتصادية، التي تضم 23 ألف شركة من مختلف الجنسيات.

وتزدهر في أكثر من 50 قطاعاً تشمل أصحاب الأعمال الحرة والشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة، والصناعية.وقال البنك في بيان إن هذا التعاون يهدف إلى تبسيط وتسهيل عمليات فتح حسابات الشركات، داخل منطقة راكز، من خلال منصة البنك الرقمية المتكاملة.

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