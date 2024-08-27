بنك المارية يوقّع مذكرة تفاهم مع «راكز» لدعم قطاع الأعمال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبرم بنك المارية المحلي، أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز))، بهدف دعم الأعمال في المنطقة الاقتصادية، التي تضم 23 ألف شركة من مختلف الجنسيات.
وتزدهر في أكثر من 50 قطاعاً تشمل أصحاب الأعمال الحرة والشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة، والصناعية.وقال البنك في بيان إن هذا التعاون يهدف إلى تبسيط وتسهيل عمليات فتح حسابات الشركات، داخل منطقة راكز، من خلال منصة البنك الرقمية المتكاملة.
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