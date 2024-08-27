«أدنوك» تحسن كفاءة عملياتها بتقنية ذكاء صناعي

أعلنت ((أدنوك)) عن تطبيق تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها بواسطة الشركة بهدف رفع كفاءة عملياتها. وقامت ((أدنوك)) بنشر تقنية ((Neuron 5)) بشكل مبدئي في مئات المعدات في حقل ((شمال شرق باب)) التابع لشركة ((أدنوك البرية)) و((محطة الطويلة لضغط الغاز)) التابعة لشركة ((أدنوك للغاز)).

وتقوم تقنية ((Neuron 5)) والتي تمثل أحد الحلول المبتكرة بمراقبة أداء المعدات الحيوية بشكل مستقل، مما يساهم في تحسين العمليات وتحديد إجراءات الصيانة الوقائية، وخفض أوقات إيقاف التشغيل المرتبطة بها، ورفع كفاءة العمليات وتقليل الحاجة إلى عمليات الفحص اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وتستخدم التقنية نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخوارزميات التعلُّم العميق للتنبؤ باحتياجات الصيانة ومراقبة أداء المعدات من خلال معالجة وتفسير بيانات مثل مستوى الضغط، ودرجة الحرارة، والاهتزاز، والتي يتم استقبالها من أجهزة الاستشعار المركبة على المعدات الحيوية.

وبعد نجاح تطبيقها بشكل مبدئي، ستقوم ((أدنوك)) بنشر تقنية ((Neuron 5)) على آلاف المعدات الحيوية التي تدخل في عملية الإنتاج في جميع مرافق الشركة بما في ذلك الضواغط والصمامات والمولدات.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في ((أدنوك)): ((تُعطي ((أدنوك)) أولوية لنشر أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملياتها، والاستفادة من التقنيات الحديثة الرائدة على مستوى قطاع الطاقة في دعم جهودها الهادفة إلى المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

ويمثل تطوير تقنية ((Neuron5)) ونشرها على امتداد منشآت ((أدنوك)) الخاصة بأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتصنيع دليلاً على التطبيق العملي لهذه الاستراتيجية، ويعكس كذلك التقدم المستمر الذي تحرزه الشركة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم)).يشار إلى أن تقنية ((Neuron 5)) تم تطويرها من قبل كل من ((مركز الثمامة للتميز)) التابع لأدنوك وشركتي ((إيه آي كيو)) و((أفيفا)).

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