دبي تستضيف الدورة الثانية لمعرض فيسبا للطباعة يناير المقبل

أعلن فيسبا الشرق الأوسط، الذي يجمع المتخصصين والموردين والموزعين والمصنعين في قطاع الطباعة والنسيج واللافتات، عن أجندة دورته الثانية، التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الطباعة الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.16 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.93% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لبيانات ((موردور إنتليجينس)).كما أشار تقرير آخر إلى أن قطاع الطباعة العالمي قدرت قيمته بنحو 357 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 443 مليار دولار بحلول عام 2028.

واستقطبت الدورة الأولى لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام يناير الماضي نحو 150 جهة عارضة، وأكثر من 3000 زائر من 88 دولة مختلفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وباكستان والكويت والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر والبحرين وقطر وتركيا وإيران وتنزانيا.

ويشكل المعرض فرصة للاطلاع على أحدث تقنيات الطباعة الرقمية، والتفاعل مع العارضين الذين يعرضون الطباعة ثلاثية الأبعاد واللافتات وشاشات العرض والمنتجات الترويجية والأحبار والمواد الاستهلاكية الخاصة بالطباعة.

ويوفر المعرض منصة مثالية لبرنامج (FESPA) التعليمي المجاني تبادل القيادة (FLEx - FESPA) الذي يقدمه 18 خبيراً عالمياً، ويتضمن العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل.وأكد بازيل قاسم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، أن معرض فيسبا الشرق الأوسط يحظى باهتمام كبير.

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