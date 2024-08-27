Wednesday, 28 August 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ابندنس سولار» تنشئ مصنع ألواح شمسية في «كيزاد» بـ55 مليون درهم

8/27/2024 7:26:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة ((ابندنس سولار بانل اندستريز))، ومقرّها الإمارات، عن توقيع اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً لإنشاء مصنع متطور لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في منطقة كيزاد أ - المعمورة.

بموجب الاتفاقية، سيتم استثمار 55 مليون درهم لإنشاء مصنع متطور لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية على مساحة 27 ألف متر مربع. وسينتج المصنع ألواح الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية المدمجة، لتلبية احتياجات الشركات من مختلف القطاعات التي تسعى للتحول إلى أنظمة موفرة للطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN27082024000110011019ID1108608319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث