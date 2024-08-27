«ابندنس سولار» تنشئ مصنع ألواح شمسية في «كيزاد» بـ55 مليون درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة ((ابندنس سولار بانل اندستريز))، ومقرّها الإمارات، عن توقيع اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً لإنشاء متطور لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في منطقة كيزاد أ - المعمورة.

بموجب الاتفاقية، سيتم استثمار 55 مليون درهم لإنشاء مصنع متطور لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية على مساحة 27 ألف متر مربع. وسينتج المصنع ألواح الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية المدمجة، لتلبية احتياجات الشركات من مختلف القطاعات التي تسعى للتحول إلى أنظمة موفرة للطاقة.

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