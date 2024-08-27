استخدام نظام «هواوي» للقيادة الذاتية في سيارات «بي. واي. دي»

أعلنت في بيان أمس أن شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة بي. واي. دي وقعت اتفاقاً معها لاستخدام نظام القيادة الذاتية المتقدم الخاص بشركة التكنولوجيا الصينية في سيارات كهربائية مخصصة للطرق الوعرة ضمن مجموعتها فانغ تشنغ باو.

وستكون السيارة من طراز باو 8 الرياضية متعددة الاستخدامات، والتابعة لمجموعة فانغ تشنغ باو، أول طراز من بي. واي. دي يضم نظام هواوي الذكي للقيادة تشيانكون، وستطرح للبيع في وقت لاحق من العام الجاري.

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