استخدام نظام «هواوي» للقيادة الذاتية في سيارات «بي. واي. دي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هواوي في بيان أمس أن شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة بي. واي. دي وقعت اتفاقاً معها لاستخدام نظام القيادة الذاتية المتقدم الخاص بشركة التكنولوجيا الصينية في سيارات كهربائية مخصصة للطرق الوعرة ضمن مجموعتها فانغ تشنغ باو.
وستكون السيارة من طراز باو 8 الرياضية متعددة الاستخدامات، والتابعة لمجموعة فانغ تشنغ باو، أول طراز من بي. واي. دي يضم نظام هواوي الذكي للقيادة تشيانكون، وستطرح للبيع في وقت لاحق من العام الجاري.
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