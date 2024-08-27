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إنفيديا تتربع على عرش أشباه الموصلات في العالم

8/27/2024 7:26:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذت أمريكا على أعلى 10 شركات في أشباه الموصلات من حيث القيمة السوقية، وعلى رأسها شركة إنفيديا، التي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز 3.18 تريليونات دولار، وبفارق شاسع عن صاحبة المركز الثاني شركة ((تي إس إم سي)) التايوانية التي وصلت قيمتها السوقية إلى 888 مليار دولار.

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