إنفيديا تتربع على عرش أشباه الموصلات في العالم

إنفيديا تتربع على عرش أشباه الموصلات في العالم
التاريخ
8/27/2024 7:26:11 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
استحوذت أمريكا على أعلى 10 شركات في أشباه الموصلات من حيث القيمة السوقية، وعلى رأسها شركة إنفيديا، التي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز 3.18 تريليونات دولار، وبفارق شاسع عن صاحبة المركز الثاني شركة ((تي إس إم سي)) التايوانية التي وصلت قيمتها السوقية إلى 888 مليار دولار.
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