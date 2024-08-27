بنوك الإمارات تتصدر خليجياً في عوائد حقوق المساهمين

ارتفع صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6% وعلى أساس سنوي بنسبة 9.2% ليصل إلى 14.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقرير اقتصادي صادر عن ((كامكو إنفست)).

56 بنكاً مدرجاً

وأوضح التقرير، الذي رصد أداء 56 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية، أن البنوك الإماراتية المدرجة جاءت في الصدارة بتسجيلها أعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 16.9%، تليها البنوك السعودية والقطرية بوصول العائد على حقوق المساهمين إلى 12.8% لكل منهما، والكويت 10.4%، والبنوك البحرينية والعُمانية بـ9.6% و9% على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن نمو صافي أرباح البنوك الخليجية عكس الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن إيرادات البنوك سجلت نحو 31.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2024.

صدارة إماراتية

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تصدرت مرة أخرى المركز الأول خليجياً من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى نسبة 3.47% في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظرائها في منطقة الخليج سيولة وفيرة تسمح للبنوك الإماراتية بالاستفادة من دورة أسعار الفائدة المتشددة مع نمو الأصول.

وذكر التقرير أن البنوك السعودية جاءت في المركز الثاني بصافي هامش فائدة بنسبة 3.15%، تلتها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 3.03% و2.96% على التوالي.وأوضح التقرير أن البنوك المدرجة في أسواق الإمارات تصدرت مرة أخرى بأكبر نمو في إجمالي القروض على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3.4٪ بقيادة الإقراض القوي للأفراد، تلتها السعودية بنسبة 3.1٪، بينما سجلت البنوك العُمانية والكويتية نمواً في الإقراض بنحو 2٪، والقطرية نمواً بنسبة 1.3٪.

أكبر انخفاض للمخصصات

ووفق تقرير ((كامكو))، شهدت البنوك الإماراتية أكبر انخفاض لمخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 0.38 مليار دولار خلال الربع الثاني 2024، مقابل 0.52 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبته 26.8%.

وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بانخفاض مخصصاتها بنسبة 26.2% لتصل إلى 0.49 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 0.66 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، كما انخفضت مخصصات خسائر القروض للبنوك الكويتية والعُمانية بنسبة 17.8% و9.8% على التوالي.

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