هل الاستثمار في «الأسهم الرخيصة» أفضل من «تسلا» و«أبل»؟

في عام 1998 اشترى المستثمرون سهم شركة ((إريكسون)) بسعر 20 دولاراً، بعد اعتقادهم أن السهم هو ((سهم قيمة))، بالتزامن مع إعلان الشركة عن نية السيطرة على مبيعات سوق الهواتف اللاسلكية، لكن في 2002 هبط السهم لأقل من دولار واحد، واكتشف المستثمرون أنهم أخطأوا في تقييم السهم، إذ إن الشركة لم يكن لديها خطة لإنتاج لاسلكية بكفاءة تجعلها تسيطر على السوق.

وبحسب ((فايننشال تايمز)) تشهد التداولات على ما يسمى بـ((الأسهم الرخيصة)) طفرة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمة القائمة جاءت شركة لبيع المعادن الخردة، وأخرى لتصنيع المركبات الكهربائية لم تبع سوى أربع سيارات، لكن مثل هذه الشركات تتفوق في التداول على أسهم شركات مثل ((تسلا)) و((أبل))، مما دعا بعض المحللين إلى التحذير بقوة.

وتشير ((سي بي أو إي ماركتس)) إلى أن سبعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولاً خلال يونيو الماضي، والتي قيست وفق عدد الأسهم المشتراة والمباعة، كانت أسهم رخيصة تقل قيمتها عن دولار واحد، والعجيب أنه لم يكن من بينها أي شركة محققة للربح.

ويقصد بالأسهم الرخيصة الأسهم التي تخضع للتداول بأقل من مبلغ معين (من دولار إلى خمسة في السوق الأمريكية مثلاً)، وبشكل عام يمكن القول إن الأسهم الرخيصة تتضمن أيضاً أسهم الشركات ذات القيم السوقية الإجمالية الأقل، بما يجعل إمكانية التلاعب في سعرها أسهل، وفي نفس الوقت زيادة سعرها أكثر إمكانية، مما يجعلها تحاط بمخاطر عالية، وإمكانية تحقيق عوائد أعلى من المتوسط، ويتطلب الاستثمار فيها الحذر والحيطة، لذلك يُقدم عدد قليل فقط من شركات الوساطة متكاملة الخدمات أسهماً رخيصة لعملائها.

ويوجد 471 شركة حالياً يتم أسهمها دون دولار واحد في الولايات المتحدة، مقارنة مع 125 فقط قبل عام، وفق بيانات ((إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس))، فمعظم المستثمرين يشترون الأسهم الرخيصة اعتقاداً منهم بأن سعرها أقل من قيمتها الحقيقية.

وبالتالي ستكون صفقة مربحة، ثم يجدون أنفسهم أمام تراجعات كبيرة في الأسهم، ويخسرون أموالهم ويكتشفون أنهم قد وقعوا فيما يعرف بـ((فخ القيمة))، أي أنهم قد اشتروا أسهماً رديئة بدلاً من أسهم القيمة. فقبل قرار اتخاذ قرار شراء سهم رخيص على المستثمر أن يسأل نفسه: لماذا سعر هذا السهم رخيصاً؟

فقد يكون سعره رخيصاً لعدم قدرة الشركة على تحقيق أرباح على المدى الطويل، ما يدل على عدم ثقة السوق فيه لأنه سهم ((فخ قيمة))، حتى مع وجوده في قطاعات جيدة، أيضاً إذا كان حجم إيرادات الشركة أقل من حجم ديونها ونفقاتها، وهذا يعني أنها قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها، ما يجعل سعر سهمها رخيصاً مقارنة بالأسهم الأخرى.

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