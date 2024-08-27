سوق دبي عند أعلى مستوى منذ مطلع مارس

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.43% أو ما يعادل 18.5 نقطة، مسجلاً 4343.22 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع شهر مارس، ليربح السوق ما يناهز 2.6 مليار درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والصناعة والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 728.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم ((وطنية إنترناشيونال)) ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بـ5.3%، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 98.75 مليون درهم ليغلق عند 8.56 دراهم مرتفعاً 1.06%، تلاه ((سالك)) بـ51.95 مليون درهم مغلقاً عند 3.14 دراهم مرتفعاً 1.8%، ثم ((دريك آند سكل)) جاذباً 41.16 مليون درهم ليقفل عند 0.405 درهم مرتفعاً 2.8%.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم تيكوم 2.98% مغلقاً عند 3.11 دراهم، وارتفع العربية للطيران 2.3%، ودبي الإسلامي 0.65%، بينما استقر سهم ((الإمارات دبي الوطني)) عند 19.75 درهماً، بعدما سجل مجدداً مستوى 20 درهماً خلال الجلسة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء، بصافي استثمار 33.99 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 148.65 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 114.66 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9333.98 نقطة، منخفضاً 0.24% في جلسة أمس.وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 173.92 مليون درهم، تلاه ((أدنوك للحفر)) جاذباً 76 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 66.65 مليون درهم ليغلق عند 12.1 درهماً مرتفعاً 0.5%.

وشهد سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم الوثبة الوطنية للتأمين بقيمة 22.5 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقتين على 4.8 ملايين سهم بسعر 4.68 دراهم للسهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.26 مليار درهم، موزعة بواقع 851.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و406.6 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 443.8 مليون سهم عبر تنفيذ 27.8 ألف صفقة.

مؤشرات خليجية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض تأثراً بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط غير أن الخفض الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية حد من الخسائر.وانخفض المؤشر السعودي 0.6 %، متأثراً بانخفاض سهم مجموعة التيسير 1.8 % وسهم مصرف الراجحي 0.7 %.

كما نزل المؤشر القطري 0.3 % متأثراً بتراجع سهم صناعات قطر 1.1 %.وتراجع مؤشر بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.02%.وارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.53%، وزاد مؤشر مسقط هامشياً بنسبة 0.08%.وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8% مع تحقيق سهم مجموعة طلعت مصطفى مكاسب 2.7%.

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