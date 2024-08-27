2.68 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.68 مليار درهم تمت عبر 925 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 679 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 50 مبايعة لأراضٍ، و561 مبايعة لوحدات سكنية و68 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المبيعات من حيث القيمة بـ198 مليون درهم عبر 73 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جبل علي بقيمة 123 مليون درهم نتجت عن 5 صفقات، وثالثاً منطقة الحبية الرابعة بـ105 ملايين درهم عبر واحدة، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 35 صفقة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة الحبية الرابعة ضمن مشروع ((لاناي آيلاند)) بقيمة 105 ملايين درهم، إلى جانب بيع فيلا على الخارطة في منطقة جزر العالم ضمن مشروع ((أمالي آيلاند)) بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 530 مليون درهم تمت عبر 145 معاملة، منها 38 رهناً لأراض، و143 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 101 هبة بقيمة 387 مليون درهم. تجدر الإشارة إلى أن مبيعات العقارات في دبي بلغت ما قيمته 321.77 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يؤكد تصاعد زخم القطاع في الإمارة بشكل كبير.

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