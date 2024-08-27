«جولدمان ساكس» يخفض توقعاته لأسعار النفط إلى 77 دولاراً في 2025

خفض ((جولدمان ساكس)) توقعاته لمتوسط ​​سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية خمسة دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط وفتور الطلب الصيني.وقال البنك في مذكرة إنه خفض نطاق التحركات السعرية لخام برنت ليكون بين 70 و85 دولاراً للبرميل، وتوقع أن يكون متوسط ​​سعره 77 دولاراً للبرميل في 2025 انخفاضاً من 82 دولاراً.

وقال ((جولدمان ساكس)) إن الإمدادات الأمريكية تفوق التوقعات، فيما تباطأ نمو الطلب في الصين، لكنه أضاف أن مما يكبح نزول الأسعار الطلب في الهند وانخفاض أسعار الفائدة من بين عوامل أخرى.وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل إلى 1.78 مليون برميل يومياً من 1.85 مليون برميل يومياً في توقعات سابقة. وقال جولدمان ((ما زلنا نفترض أن أوبك سترفع الإنتاج في الربع الرابع)).

تتبنى مجموعة أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، ومعظمها سارية حتى نهاية 2025.وفي الأول من أغسطس، أكدت أوبك+ خطة لبدء التخلي عن أحدث شريحة من التخفيضات البالغ حجمها 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أكتوبر، مع التنويه إلى أنه من الممكن إيقافها مؤقتاً أو قلب مسارها إذا لزم الأمر.

وتوقفت مسيرة صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وتراجعت أمس، بعد ارتفاعها بأكثر من سبعة % في الجلسات الثلاث السابقة على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب القلق من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق حقول نفط ليبية.

توقعات الطلب

وتتوقع شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل كورب استمرار الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050 عند مستوياته الحالية وربما أكثر قليلاً، وهو ما يجعل من الصعب وصول العالم إلى هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول منتصف القرن الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ((إكسون موبيل)) قولها في تقريرها السنوي إن الطلب العالمي سيظل حتى فوق 100 مليون برميل يومياً حتى 2050 مدعوماً بنمو الاستخدام الصناعي مثل منتجات اللدائن وعمليات النقل الثقيل.

وترى وكالة الطاقة الدولية أنه يجب خفض الطلب العالمي على النفط بنسبة 75% إلى 24 مليون برميل يومياً بحلول 2050، حتى لا ترتفع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن مستوياتها قبل انتشار الصناعة.

وقال كريس بيردسال مدير الاقتصادات والطاقة في إكسون موبيل إن وكالة الطاقة الدولية تقول كما نقول إن العالم لا يسير على الطريق الصحيح نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، مضيفاً ((علينا أن نكون واضحين تماماً بشأن المسار الذي يسلكه العالم، وإلا فإننا نخدع أنفسنا)).

في الوقت نفسه، تتوقع ((إكسون)) بدء تراجع الانبعاثات الغازية في العالم بحلول 2030 مع استمرار نمو مصادر الطاقة المتجددة، وستنخفض هذه الانبعاثات بنسبة 25% بحلول 2050، وهو انخفاض قد لا يكفي لمنع التغير المناخي بصورة كبيرة.

مخاوف الإمدادات

وتوقفت مسيرة الصعود التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة لتتراجع في تعاملات أمس، بعد ارتفاعها بأكثر من 7 % في الجلسات الثلاث السابقة على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب القلق من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق حقول نفط ليبية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.2 %، إلى 81.25 دولاراً للبرميل خلال التداولات، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً، أو 0.4 %، إلى 77.14 دولاراً للبرميل.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى ((آي. جي)): ((ربما تبدو خسائر أسعار النفط محدودة في جلسة اليوم، مما يشير إلى أن الأسعار تلتقط الأنفاس بعد ارتفاع حاد على مدى الأيام القليلة الماضية)).وأضاف: ((مع ارتفاع أسعار النفط في ضوء المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعليق الإنتاج في ليبيا، فالمشاركون في السوق الآن في حالة ترقب لتقييم المزيد من التطورات)).

وحققت أسعار النفط مكاسب كبيرة في الجلسات الثلاث السابقة بدعم توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يعزز الطلب على الوقود. كما جاءت الارتفاعات وسط توترات المنطقة مطلع الأسبوع، فضلاً عن إغلاق الحقول في ليبيا.

وخلال تلك الفترة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 7.6 % وارتفع برنت سبعة %.وأعلنت الحكومة، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً، الاثنين أن حقول النفط في شرق البلاد التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريباً ستُغلق وسيوقَفُ الإنتاج والصادرات بعد تصاعد الخلافات حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.وقد يؤثر هذا النزاع السياسي على إنتاج يصل إلى 1.17 مليون برميل يومياً من البلاد، حسبما تشير بيانات من أحدث مسح أجرته رويترز لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يوليو.

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