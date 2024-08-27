إشادة مكتوم بن محمد لحظة فخر.. ودعم دبي لرواد الأعمال بلا حدود

قال هلال طارق لوتاه، مؤسس شركة ((لون داتا)) للتكنولوجيا المالية: ((إن إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء المالية، بتأسيس الشركة، تعد لحظة فخر كبيرة في مسيرتي المهنية، وتعكس إيمان حكومة دبي بتقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال، وتيسير سبل النجاح لهم)).

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد أشاد في تغريدة على حسابه بمنصة ((إكس))، بتأسيس هلال طارق لوتاه شركة ((لون داتا)) والتي تستهدف تلبية حاجة المؤسسات المالية والأفراد في إدارة شؤونهم المالية، وقال سموه في تدوينته:

((أسس هلال لوتاه شركة لون داتا لتلبية حاجة السوق والأفراد إلى تطبيق ينظم شؤونهم المالية، وطوّر التطبيق ليلائم احتياجات المؤسسات المالية واستطاع خلال فترة قصيرة جذب أكثر من 10 مؤسسات مالية وبنوك رقمية. التكنولوجيا المالية هي المستقبل، واختيار هلال العمل في هذا المجال هو تحدٍ سيأخذه يوماً ما لتحقيق نجاحات عالمية في هذا القطاع، كلّي إيمان وثقة بقدرات شبابنا في استكشاف الفرص في الاقتصادات الجديدة وتحقيق الريادة فيها)).

وأضاف هلال لوتاه في حوار مع ((البيان)): ((إن إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تعد أكثر لحظة فخر مرت علي، منذ بداية مسيرتي المهنية، حيث نفتخر بهذا الدعم، وهو ليس غريباً على القيادة الحكيمة في دبي، وهو دافع ودعم معنوي كبير جداً للتميز في مجال التكنولوجيا المالية)).

وأكد أن هذه الإشادة من قبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد هي دليل واضح على توجه الحكومة والقيادة الرشيدة إلى دعم المشاريع المستقبلية في مجال التكنولوجيا المالية، وهو كذلك تشجيع للمواطنين على الدخول في هاذ القطاع باعتبار أنه هو المستقبل.

وقال: ((إننا من أكثر رواد الأعمال حظاً في العالم من حيث البيئة التي تواجدنا فيها بسبب وجود الحاضنات المتعددة في الدولة، والتي تصل إلى 15 برنامجاً حاضناً لمشروعك)).وأوضح لوتاه أن مجال التكنولوجيا المالية يعد من المجالات الصعبة باعتباره مجالاً جديداً، والمنافسة فيه تكون كبيرة جداً، وخاصة للشركات الناشئة، وقليلون هم من دخلوا هذا المجال ونجحوا فيه، لأنه مليء بالتحديات التي تحتاج للكثير من المثابرة، والعمل حتى يتحقق النجاح فيه.

بدايات

وحول بدايات دخوله عالم الأعمال، قال هلال لوتاه: ((في الحقيقة دراستي كانت في مجال القانون، وتخرجت في جامعة ((إكستر)) ببريطانيا، وبالفعل التحقت بالعمل في محاكم دبي لفترة من الزمن، وتحديداً في مكتب إدارة الدعوى)).

وأضاف: ((بدأت أشعر أن الخدمات المالية في البنوك والمؤسسات المالية تحتاج إلى المزيد، وخاصة في مجال التكنولوجيا باعتبار أنها هي المستقبل، ومن هنا بدأت فكرة الشركة، والتي تتمحور حول تقديم حلول مالية للأفراد والشركات، لكننا بدأناها بإنشاء تطبيق لإدارة الجوانب المالية للأفراد، وللمساعدة على الادخار، وكان هذا في عام 2019، ثم بعد ذلك جاءت جائحة ((كورونا))، وكانت فترة مهمة لنا، حيث بدأنا التفكير بجدية في إنشاء الشركة وتطويرها وتوجيه خدماتها للشركات، وهو ما تحقق بالفعل)).

وتابع: ((في هذه المرحلة بدأت أشعر أن الوقت لا يسعفني في التركيز على الشركة، وفي هذه اللحظة قدمت استقالتي من عملي في محاكم دبي وكانت خطوة موفقة، حيث تطلب المشروع مني تفرغاً كاملاً حتى ينجح، ويحقق الأهداف التي وضعناها)).

وأوضح أن ريادة الأعمال تنقسم إلى عدة مراحل: الأولى هي مرحلة الحماس، والتي تكون فيها الأحلام بتأسيس عمل ناجح، ثم تنتهي هذه المرحلة لتبدأ مرحلة الجد، والتي تكثر فيها الضغوطات بشكل كبير جداً، وهنا يبدأ رائد الأعمال بالتفكير في وظيفته التي تركها كنوع من الأمان في حال فشل المشروع، أما بالنسبة لي فقد كان الأمر مختلفاً، لأنني وقتها كنت قد استقلت فعلياً من عملي، وبذلك كان هناك طريق واحد أمامي لا سبيل غيره، وهو المضي قدماً حتى بلوغ النجاح وهو ما تحقق بالفعل.

تحديات

وحول أبرز التحديات التي واجهها قال: ((هناك العديد من الأشياء، التي لم أكن على علم بها، وكان علي أن أتعلمها بنفسي، وفي وقت قياسي، ومنها كيفية إدارة الموارد البشرية، وكيف أقوم بالتسويق للمشروع وأشرحه، وكيف أبني خطة عمل وميزانيات، وغيرها من الأمور، التي اضطررت لتعلمها على أرض الواقع)).

وأضاف: ((أيضاً من بين التحديات هو أن تعرف ذاتك في أوقات الأزمات، فعندما تمر بأزمة في عملك تكتشف في نفسك أشياء لم تكن تعرفها، وتجد لديك قدرات تساعدك على مواجهة أي مشكلة. أيضاً من أكبر التحديات هو دخول مجال جديد 100 %، حيث لم يكن لدينا تجارب مماثلة يمكن اللجوء إليه للاستشارة ومعرفة المزيد عنها)).

وتابع: ((ومن بين التحديات التشريعات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث لم نكن نفهم في البداية ما هو المسموح وما هو غير المسموح، وهو ما تطلب منا وقتاً لمعرفته، وهذا الأمر يحتاج إلى ملاءة مالية قوية حتى تتمكن من العمل والنجاح)).

وأضاف: ((إن من بين التحديات التي واجهتنا هي أننا اعتقدنا أن الناس تحتاج إلى هذه التكنولوجيا لإدارة الادخار لديهم، لكننا اكتشفنا بعد إطلاق المشروع أن هذا التطبيق أو هذه الخدمة مرغوبة بالفعل، لكنها ليست ملحة بالشكل الذي يجعل الناس تشترك في التطبيق، من وجهة نظر البعض، وهذا غير ملائم لعالم الأعمال بشكل عام، وهو ما تطلب منا وقتاً حتى نتمكن من تسويق خدماتنا ومنتجاتنا بالشكل الذي يأتي بالمزيد من العملاء)).

الأولى من نوعها

وحول فكرة الشركة وهل هي الأولى من نوعها في الدولة قال: ((بل يمكنني التأكيد على أنها هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، التي تقدم هذا النوع من الخدمات، الذي يعنى بالأساس بمجال إثراء وتحليل البيانات المالية وترتيب المعاملات)).

وأوضح: ((لقد مضينا في 3 مراحل، الأولى كانت تطبيق للجمعيات الادخارية، ثم المرحلة الثانية تطورنا فيها إلى تطبيق لإدارة أموال الأفراد، والمرحلة الثالثة توجهنا بتقديم خدماتنا إلى البنوك، فبدلاً من التركيز فقط على الأفراد يمكننا أن نتوجه إلى المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك لتقديم خدماتنا، وهذا الأمر قادنا إلى تحد أكبر وهو:

كيف يمكننا أن نصل بمنتجنا الجديد إلى البنوك، في ظل وجود شركات كبرى منافسة ؟ وكيف يمكننا أن نخترق هذه الدائرة ؟ ولماذا يتعاملون معنا كشركة ناشئة صغيرة، في ظل وجود شركات أكبر منا وعريقة)).

وأضاف: ((مرت علينا في بداية المشروع فترة من أصعب الفترات في مجال الأعمال، وفي هذه الفترة التقينا رئيساً تنفيذياً لأحد البنوك الوطنية في الدولة، وكان لديه بعد نظر ورأى بناء شراكة معنا حتى يمكنه تطوير الخدمات المالية لدى مؤسسته، وهو ما تحقق بالفعل بعد هذه الشراكة، وبدأت من هنا انطلاقتنا الفعلية مع المؤسسات المالية بتوقع أول عقد شراكة معهم)).

تمويلات

وحول تكلفة بدايات تأسيس الشركة قال هلال لوتاه: ((بدأنا تقريباً بنصف مليون درهم، وهو تمويل ذاتي، ثم بعد ذلك أغلقنا أول جولة تمويلية استثمارية جريئة عام 2022 بقيمة 850 ألف دولار، حيث رأى المستثمرون معنا القيمة، التي يمكن أن يحققها هذا المشروع في مجال التكنولوجيا المالية، ثم بعد ذلك أغلقنا منذ شهور قليلة جولة أخرى من التمويل يطلق عليها ((البذرة)) بقيمة 1.5 مليون دولار مع مستمرين أكثر وصناديق أخرى)).

وأشار إلى أن ((حي دبي للمستقبل)) كان من أبرز المشاركين في عمليات التمويل خلال الجولتين الاستثماريتين، وجاء في وقت ممتاز، وبذلك يكون إجمالي ما تلقيناه من تمويلات 2.350 مليون دولار (8.7 ملايين درهم).

3 مراحل

وأضاف: ((إن مجال الشركات الناشئة يرتبط بثلاثة عوامل: الأول التمويل، وهو ما تحقق لنا بفضل الله، والثاني حاضنات الابتكار، وهي موجودة بكثرة في الدولة منها مركز دبي المالي، وحي دبي للمستقبل وواحدة دبي للسيليكون.

وفي الشارقة مركز ((رواد))، وصندوق خليفة، وصندوق الوطن لدعم الشباب، و((هب 71)) في أبوظبي، أما العامل الثالث فيتعلق بسهولة الأعمال، وهي في الإمارات تحتل أولوية قصوى)). وأشار إلى وجود تعاون في الوقت الحالي مع بنك الإمارات دبي الوطني في دعم الكوادر الوطنية، وتحديداً في مجال التكنولوجيا المالية.

وحول الأسواق التي يعملون فيها قال هلال لوتاه: ((لنا عملاء كبار في الإمارات، ومنهم بنك الفجيرة الوطني، كذلك لدينا ثلاثة بنوك رقمية زبائن لنا في السعودية، وكذلك لدينا عملاء في البحرين، وهناك أحد البنوك الكبرى في البحرين نعمل على التوقيع معهم، كما نعمل على التوسع في منطقة الخليج ككل، والسوق التالي لنا هو مصر، ثم بعدها نتوسع عالمياً)).

هلال لوتاه:

دعم القيادة دافع كبير للتميز في مجال التكنولوجيا المالية

رواد الأعمال في الإمارات الأكثر حظاً عالمياً بالبيئة الحاضنة للمشاريع

((لون دانا)) أول شركة من نوعها بالمنطقة في مجال إثراء البيانات المالية وترتيب المعاملات المالية

ترك الوظيفة الحكومية كان قراراً مصيرياً للتفرغ الكامل للمشروع وتحقيق النجاح

تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في برنامج دعم الكوادر الوطنية

8.7 ملايين درهم تمويلات تلقتها الشركة منذ مرحلة التأسيس

لدينا عملاء في الإمارات والسعودية والبحرين وقريباً في دول الخليج ومصر ونخطط للتوسع عالمياً

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