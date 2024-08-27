محمد بن دعيج يزور وفد المملكة في القرية البارالمبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعلي‭ ‬الماجد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬لحضور‭ ‬منافسات

دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬2024‭.‬

أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يدعم‭ ‬كافة‭ ‬الرياضات‭ ‬والرياضيين‭ ‬ويوجههم‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬الشريفة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬بالاهتمام‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬يحث‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬الإصرار‭ ‬والتحدي،‭ ‬ويعزز‭ ‬التطلع‭ ‬الدائم‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬واعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭. ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬عزز‭ ‬مبادرات‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬رياضات‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬ودعم‭ ‬لاعبيها‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالاهتمام‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبمبادراته‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬وخاصة‭ ‬رياضات‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

وزار‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬البارالمبي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬إقامتهم‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬البارالمبية‭ ‬المخصصة‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬وتم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬استعداداتهم‭ ‬قبيل‭ ‬المشاركة‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسة،‭ ‬مقدما‭ ‬لهم

كافة‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والمعنوي‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بفريق‭ ‬البحرين‭ ‬البارالمبي‮

‬المشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬المرتقبة،‭ ‬التي‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬وتستمر‭ ‬المنافسات‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬لاعبو‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭-‬31‭ ‬أغسطس‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحضور‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭.‬

ويتكون‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬باللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬لطيفة‭ ‬بوحجي،‭ ‬والرياضيين‭ ‬روبا‭ ‬العمري‭ ‬وحسين‭ ‬محمد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عبدالله‭ ‬جميل‭ ‬كلاعب‭ ‬شريك‭ ‬ومرافق‭ ‬للاعب‭ ‬كفيف‭. ‬كما‭ ‬ضمت‭ ‬البعثة‭ ‬الجانب‭ ‬الفني‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬المدربين‭ ‬حسن‭ ‬مفتاح‭ ‬للرمي‭ ‬وموسى‭ ‬حسن‭ ‬للجري‭.‬