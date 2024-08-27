محمد بن دعيج يزور وفد المملكة في القرية البارالمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
وصل الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعلي الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور منافسات
دورة الألعاب البارالمبية 2024.
أكّد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، للرياضة في مملكة البحرين، حيث إن جلالة الملك يدعم كافة الرياضات والرياضيين ويوجههم دائماً إلى المنافسة الشريفة والارتقاء بالقطاع الرياضي.
كما أشاد رئيس اللجنة البارالمبية بالاهتمام المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما ان سمو ولي العهد يحث الجميع على روح الإصرار والتحدي، ويعزز التطلع الدائم نحو تطوير رياضة ذوي العزيمة لتحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج.
وأشاد الشيخ محمد بن دعيج بالدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. هذا الدعم عزز مبادرات تعزيز ثقافة رياضات ذوي العزيمة ودعم لاعبيها في المشاركات الخارجية.
كما أشاد بالاهتمام المتواصل من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبمبادراته الرائدة في دعم الرياضة وخاصة رياضات ذوي العزيمة.
وزار رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية فريق البحرين البارالمبي المشارك في الدورة في محل إقامتهم في القرية البارالمبية المخصصة للوفود المشاركة، وكان في استقبالهم مدير البعثة الشيخ أحمد بن سلمان، وتم الاطلاع على استعداداتهم قبيل المشاركة والدخول في أجواء المنافسة، مقدما لهم
كافة الدعم النفسي والمعنوي لرفع جاهزية اللاعبين.
وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية بفريق البحرين البارالمبي
المشارك في هذه الدورة المرتقبة، التي ستبدأ في 28 أغسطس وتستمر المنافسات حتى 8 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يشارك لاعبو البحرين في منافسات الألعاب البارالمبية في الفترة من 30-31 أغسطس.
وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة عن سعادته بحضور هذا الحدث الرياضي العالمي، مشيرا إلى أهمية دعم الرياضيين البحرينيين المشاركين في الألعاب البارالمبية.
ويتكون الوفد البحريني من الشيخ أحمد بن سلمان آل خليفة، مدير البعثة والمدير التنفيذي لإدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة البارالمبية البحرينية، والمدير الفني لطيفة بوحجي، والرياضيين روبا العمري وحسين محمد، بالإضافة إلى عبدالله جميل كلاعب شريك ومرافق للاعب كفيف. كما ضمت البعثة الجانب الفني المتمثل في المدربين حسن مفتاح للرمي وموسى حسن للجري.
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