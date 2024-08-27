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دبي تطلق مراكز تطوير مواهب الألعاب الجماعية

8/27/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ (‬الإمارات‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬مراكز‭ ‬تطوير‭ ‬مواهب‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬بأندية‭ ‬دبي‮»‬‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬سنة‭.‬

وذكر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهوده‭ ‬لاستقطاب‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لسياسة‭ ‬حكومة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وعقد‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬تنسيقية‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬لألعاب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وتم‭ ‬خلالها‭ ‬مناقشة‭ ‬الإطار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمراكز‭ ‬الموهوبين‭.‬

وتتوزع‭ ‬المراكز‭ ‬على‭ ‬أندية‭ ‬دبي‭ ‬الأربعة‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬والنصر‭ ‬والوصل‭ ‬وحتا،‭ ‬حيث‭ ‬يحتضن‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬مركز‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬ويستضيف‭ ‬نادي‭ ‬الوصل‭ ‬مركز‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬فيما‭ ‬يضم‭ ‬نادي‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬مركز‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭.‬

ويضم‭ ‬كل‭ ‬مركز‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاث‭ ‬أفضل‭ ‬60‭ ‬موهبة‭ ‬يتم‭ ‬اختيارها‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬دبي،‭ ‬وسيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬تجمعات‭ ‬دورية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬محلية‭ ‬وبطولات‭ ‬دولية‭ ‬وبرامج‭ ‬معايشة‭.‬

وتتولى‭ ‬الإدارات‭ ‬الفنية‭ ‬للاتحادات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬دبي‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬اختيار‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتحديد‭ ‬الكشف‭ ‬النهائي‭ ‬للمواهب‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬الفني‭ ‬لتجمعات‭ ‬المواهب‭ ‬بالمراكز،‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬الاختبارات‭ ‬والقياسات‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬للمواهب،‭ ‬وتنظيم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬للمدربين‭ ‬الوطنيين،‭ ‬وإعداد‭ ‬ملف‭ ‬تعريفي‭ ‬خاص‭ ‬بكل‭ ‬موهبة،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬وإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬فني‭ ‬للمركز‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭.‬

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