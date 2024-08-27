دبي تطلق مراكز تطوير مواهب الألعاب الجماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
دبي (الإمارات) - (د ب أ): أعلن مجلس دبي الرياضي بدولة الإمارات عن إطلاق «مراكز تطوير مواهب الألعاب الجماعية بأندية دبي» للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة.
وذكر المجلس في بيان أمس الثلاثاء أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتنفيذا لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب في مختلف المجالات.
وعقد مجلس دبي الرياضي عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الأندية والاتحادات الرياضية لألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، وتم خلالها مناقشة الإطار التنفيذي لمراكز الموهوبين.
وتتوزع المراكز على أندية دبي الأربعة شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، حيث يحتضن نادي النصر مركز المواهب في كرة السلة، ويستضيف نادي الوصل مركز المواهب في الكرة الطائرة، فيما يضم نادي شباب الأهلي مركز المواهب في كرة اليد.
ويضم كل مركز من المراكز الثلاث أفضل 60 موهبة يتم اختيارها من أندية دبي، وسيتم تنظيم تجمعات دورية لهؤلاء اللاعبين ومشاركتهم في مباريات محلية وبطولات دولية وبرامج معايشة.
وتتولى الإدارات الفنية للاتحادات بالتعاون مع أندية دبي وضع معايير اختيار المواهب الرياضية، وتحديد الكشف النهائي للمواهب للموسم الرياضي 2024-2025، ومتابعة تنفيذ البرنامج الفني لتجمعات المواهب بالمراكز، والإشراف على الاختبارات والقياسات البدنية والفنية للمواهب، وتنظيم دورات تدريبية للمدربين الوطنيين، وإعداد ملف تعريفي خاص بكل موهبة، والمشاركة في البطولات الدولية، وإعداد تقرير فني للمركز بنهاية الموسم الرياضي.
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