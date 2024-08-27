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تسرب للهيليوم يرجئ أول رحلة للقطاع الخاص سيتاح لركابها التجول في الفضاء

8/27/2024 7:21:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «سبايس إكس» أن «تسربا للهيليوم» دفعها إلى أن ترجئ 24 ساعة على الأقل رحلة كان يفترض أن تنطلق أمس من فلوريدا هي الأولى من تنظيم القطاع الخاص تلحظ خروج ركابها من المركبة للتجول في الفضاء.
ويفترض أن يكون المسافرون في المركبة التابعة للشركة الأميركية التي يرأسها إيلون ماسك أول ركاب في رحلة فضائية ينظمها القطاع الخاص تتاح لهم مغادرة وحدتهم للتنقل في الفضاء من دون أي حماية غير بزاتهم.
لكن «سبايس إكس» أفادت عبر منصة «إكس» بأن فرق عملها «تفحص من قرب تسربا للهيليوم حصل وهي بعد جاثمة على الأرض».
ويعد الهيليوم غازا غير قابل للاشتعال يستخدم عادة لضغط وقود الصواريخ.
وتقرر بالتالي تأجيل الرحلة التي تحمل اسم «بولاريس دون» Polaris Dawn، بحيث بات الموعد المقرر لانطلاقهـــا اليـــوم، ولم تستبعد «سبايس إكس» إمكــان تأجيـــل الإقلاع مجددا.
وتضم الرحلة الموظفتين في «سبايس إكس» سارة غيليس وآنا مينون، يرافقهما الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان، والطيار سكوت بوتيت، المقرب من رجل الأعمال.
وسبق لإيزاكمان أن ذهب إلى الفضاء عام 2021 ضمن مهمة أخرى لـ «سبايس إكس» هي «إنسبيريشن 4»، بعدما تولت سارة غيليس تدريبه.

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