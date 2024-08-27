تسرب للهيليوم يرجئ أول رحلة للقطاع الخاص سيتاح لركابها التجول في الفضاء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت شركة «سبايس إكس» أن «تسربا للهيليوم» دفعها إلى أن ترجئ 24 ساعة على الأقل رحلة كان يفترض أن تنطلق أمس من فلوريدا هي الأولى من تنظيم القطاع الخاص تلحظ خروج ركابها من المركبة للتجول في الفضاء.
ويفترض أن يكون المسافرون في المركبة التابعة للشركة الأميركية التي يرأسها إيلون ماسك أول ركاب
في رحلة فضائية ينظمها القطاع الخاص تتاح لهم مغادرة وحدتهم للتنقل في الفضاء من دون أي حماية غير بزاتهم.
لكن «سبايس إكس» أفادت عبر منصة «إكس» بأن فرق عملها «تفحص من قرب تسربا للهيليوم حصل وهي بعد جاثمة على الأرض».
ويعد الهيليوم غازا غير قابل للاشتعال يستخدم عادة لضغط وقود الصواريخ.
وتقرر بالتالي تأجيل الرحلة التي تحمل اسم «بولاريس دون» Polaris Dawn، بحيث بات الموعد المقرر لانطلاقهـــا اليـــوم، ولم تستبعد «سبايس إكس» إمكــان تأجيـــل الإقلاع مجددا.
وتضم الرحلة الموظفتين في «سبايس إكس» سارة غيليس وآنا مينون، يرافقهما الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان، والطيار سكوت بوتيت، المقرب من رجل الأعمال.
وسبق لإيزاكمان أن ذهب إلى الفضاء عام 2021 ضمن مهمة أخرى لـ «سبايس إكس» هي «إنسبيريشن 4»، بعدما تولت سارة غيليس تدريبه.
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