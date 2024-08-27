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سلامات أبرار المفيدي

8/27/2024 7:21:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
تعرضت الكاتبة والمذيعة أبرار علي المفيدي لوعكة صحية أجبرتها على دخول أحد المستشفيات الخاصة للخضوع لجلسات علاجية تحت إشراف الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى، حيث تم تشخيص حالتها الصحية وحاليا تخضع للعلاج.
وذكرت المفيدي انها تعرضت لفيروس تسبب باختفاء صوتها بشكل مفاجئ ودخلت المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة حيث تبين ان الفيروس نزل على الرئة ويحتاج الى إبر «كورتيزون» بحسب قرار الجهاز الطبي وخضعت لكورس الإبر وحاليا أشعر بتحسن لكن الأطباء أوصوني بتقليل الكلام لحين التشافي بشكل تام.
وفيما يتعلق بجديدها للفترة المقبلة، أفادت المفيدي من خلال حديثها لـ «الأنباء» بأنها انتهت مؤخرا من كتابة مسلسل إذاعي يحمل عنوان «يوميات صايمة» يتم التجهيز حاليا لتسجيله في إذاعة دولة الكويت ويبث في رمضان المقبل، حيث ستتم الاستعانة بعدة أسماء للمشاركة في تجسيد شخصيات العمل.
وأضافت المفيدي انها وفور خروجها من المستشفى ستواصل تقديم البرنامج الإذاعي «إبداعات كويتية» الذي يبث أسبوعيا كل يوم ثلاثاء من خلال البرنامج العام لإذاعة دولة الكويت ويتناول قصص المبدعين الكويتيين في مختلف المجالات.

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