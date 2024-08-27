سلامات أبرار المفيدي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
تعرضت الكاتبة والمذيعة أبرار علي المفيدي لوعكة صحية أجبرتها على دخول أحد المستشفيات الخاصة للخضوع لجلسات علاجية تحت إشراف الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى، حيث تم تشخيص
حالتها الصحية وحاليا تخضع للعلاج.
وذكرت المفيدي انها تعرضت لفيروس تسبب باختفاء صوتها بشكل مفاجئ ودخلت المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة حيث تبين ان الفيروس نزل على الرئة ويحتاج الى إبر «كورتيزون» بحسب قرار الجهاز الطبي وخضعت لكورس الإبر وحاليا أشعر بتحسن لكن الأطباء أوصوني بتقليل الكلام لحين التشافي بشكل تام.
وفيما يتعلق بجديدها للفترة المقبلة، أفادت المفيدي من خلال حديثها لـ «الأنباء» بأنها انتهت مؤخرا من كتابة مسلسل إذاعي يحمل عنوان «يوميات صايمة» يتم التجهيز حاليا لتسجيله في إذاعة دولة الكويت ويبث في رمضان المقبل، حيث ستتم الاستعانة بعدة أسماء للمشاركة في تجسيد شخصيات العمل.
وأضافت المفيدي انها وفور خروجها من المستشفى ستواصل تقديم البرنامج الإذاعي «إبداعات كويتية» الذي يبث أسبوعيا كل يوم ثلاثاء من خلال البرنامج العام لإذاعة دولة الكويت ويتناول قصص المبدعين الكويتيين في مختلف المجالات.
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