Wednesday, 28 August 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمرو دياب يفتتح حفلات موسم الكويت أكتوبر المقبل

8/27/2024 7:21:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • حسين موسى: تكرار تعاون «الهضبة» مع «باشا غروب» يعكس مدى ثقته فينا كشركة منظمة

عبدالحميد الخطيب
يفتتح الفنان عمرو دياب حفلات مهرجان «موسم الكويت»، المقرر انطلاقها يوم 24 أكتوبر المقبل في قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360»، من إنتاج وتنظيم شركة «باشا غروب».
وفي هذا الصدد، قال حسين موسى، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة: سيكون الجمهور الكويتي على موعد مع موسم غنائي استثنائي يفتتحه النجم عمرو دياب يوم الخميس 24 أكتوبر المقبل في «الأرينا كويت»، ستكون الانطلاقة مميزة ومختلفة بحفل غنائي جماهيري ضخم لـ «الهضبة» في الكويت.
وتابع: الحفل سيكون مليئا بالمفاجآت، فنحن حريصون دائما على توفير كل عناصر الإبهار البصري وتوظيف التقنيات الحديثة من تجهيزات وديكورات ضخمة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لإخراج الحفل بشكل مميز واستثنائي يليق بجمهور الكويت الراقي، مشيدا بالتعاون مع دياب للمرة الثانية عالى التوالي، حيث إن حفله السابق شهد نجاحا كبيرا ملحوظا بإشادة الجمهور.
وأردف حسين موسى: عمرو دياب نجم كبير وصاحب مسيرة فنية حافلة، وتكرار التعاون بيننا يعكس مدى ثقته فينا كشركة منظمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن أسماء كوكبة من النجوم المشاركين في «موسم الكويت 2024» الذي يمتد إلى ديسمبر المقبل.

MENAFN27082024000130011022ID1108608207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث