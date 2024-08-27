عمرو دياب يفتتح حفلات موسم الكويت أكتوبر المقبل

حسين موسى: تكرار تعاون «الهضبة» مع «باشا غروب» يعكس مدى ثقته فينا كشركة منظمة

عبدالحميد الخطيب

يفتتح عمرو دياب حفلات مهرجان «موسم الكويت»، المقرر انطلاقها يوم 24 أكتوبر المقبل في قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360»، من إنتاج وتنظيم شركة «باشا غروب».

وفي هذا الصدد، قال حسين موسى، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة: سيكون الجمهور الكويتي على موعد مع موسم غنائي استثنائي يفتتحه النجم عمرو دياب يوم الخميس 24 أكتوبر المقبل في «الأرينا كويت»، ستكون الانطلاقة مميزة ومختلفة بحفل غنائي جماهيري ضخم لـ «الهضبة» في الكويت.

وتابع: الحفل سيكون مليئا بالمفاجآت، فنحن حريصون دائما على توفير كل عناصر الإبهار البصري وتوظيف التقنيات الحديثة من تجهيزات وديكورات ضخمة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لإخراج الحفل بشكل مميز واستثنائي يليق بجمهور الكويت الراقي، مشيدا بالتعاون مع دياب للمرة الثانية عالى التوالي، حيث إن حفله السابق شهد نجاحا كبيرا ملحوظا بإشادة الجمهور.

وأردف حسين موسى: عمرو دياب نجم كبير وصاحب مسيرة فنية حافلة، وتكرار التعاون بيننا يعكس مدى ثقته فينا كشركة منظمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن أسماء كوكبة من النجوم المشاركين في «موسم الكويت 2024» الذي يمتد إلى ديسمبر المقبل.