عمرو دياب يفتتح حفلات موسم الكويت أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حسين موسى: تكرار تعاون «الهضبة» مع «باشا غروب» يعكس مدى ثقته فينا كشركة منظمة
عبدالحميد الخطيب
يفتتح الفنان عمرو دياب حفلات مهرجان «موسم الكويت»، المقرر انطلاقها يوم 24 أكتوبر المقبل في قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360»، من إنتاج وتنظيم شركة «باشا غروب».
وفي هذا الصدد، قال حسين موسى، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة: سيكون الجمهور الكويتي على موعد مع موسم غنائي استثنائي يفتتحه النجم عمرو دياب يوم الخميس 24 أكتوبر المقبل في «الأرينا كويت»، ستكون الانطلاقة مميزة ومختلفة بحفل غنائي جماهيري ضخم لـ «الهضبة» في الكويت.
وتابع: الحفل سيكون مليئا بالمفاجآت، فنحن حريصون دائما على توفير كل عناصر الإبهار البصري وتوظيف التقنيات الحديثة من تجهيزات وديكورات ضخمة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لإخراج الحفل بشكل مميز واستثنائي يليق بجمهور الكويت الراقي، مشيدا بالتعاون مع دياب للمرة الثانية عالى التوالي، حيث إن حفله السابق شهد نجاحا كبيرا ملحوظا بإشادة الجمهور.
وأردف حسين موسى: عمرو دياب نجم كبير وصاحب مسيرة فنية حافلة، وتكرار التعاون بيننا يعكس مدى ثقته فينا كشركة منظمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن أسماء كوكبة من النجوم المشاركين في «موسم الكويت 2024» الذي يمتد إلى ديسمبر المقبل.
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