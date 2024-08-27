Wednesday, 28 August 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موسم إبداعي جديد في مركز جابر الأحمد الثقافي

8/27/2024 7:21:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
موسم ثقافي ابداعي جديد تقام فعالياته في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في العام التاسع من عمر المركز. ويشهد هذا الموسم فعاليات منوعة ترضي جميع الأذواق، منها عروض ترفيهية عالمية مثل «بيتر بان على الجليد» و«مايكل يعيش إلى الأبد» وفرقا أوركسترالية شهيرة من لندن وباريس منها الأوركسترا الملكي الفيلهارموني واوركسترا باريس الفيلهارموني الدولي، بالإضافة للحفلات الكلاسيكية العربية والكويتية المنوعة كحفل «سفير الشجن» لمطرف المطرف، وحفل «العندليب» لهاني شاكر وخالد سليم، وحفل «أغاني المسباح» لعبدالعزيز المسباح وفهد السالم، وحفل «الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر» لنبيل شعيل وفواز الرجيب وفدوى المالكي، وأيضا حفل بعنوان «بوفهمي» وهو عبارة عن ليلة غنائية خاصة بالمطرب الراحل عوض دوخي.
ويشمل هذا الموسم أيضا عدد من الحفلات الغنائية الكويتية منها «ليلة خميس» بقيادة المايسترو أيوب الخضر، وفي المسرح المفتوح تقام العديد من الحفلات منها حفل «العماري والماص» وحفل للمطرب جمال الدريعي، وحفلات لنجوم الأغنية العربية كأنغام ومي فاروق ومروان خوري.
واستكمالا لدور مركز جابر الأحمد التثقيفي، هناك عودة لبرامج قاعة السينما التي اعتاد عليها الجمهور منذ عامين، وتشمل البرامج عددا مميزا من الأفلام العالمية والعربية المستقلة التي حازت الكثير من الجوائز مثل الفيلم السعودي «هجان» والفيلم الإيطالي «انا الكابتن» والعديد من الأفلام الأخرى واحتفالا بمرور 125 عاما على بدء علاقات الشراكة الكويتية البريطانية يشهد الموسم أيضا أسبوع للأفلام البريطانية.

MENAFN27082024000130011022ID1108608206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث