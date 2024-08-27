موسم إبداعي جديد في مركز جابر الأحمد الثقافي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ياسر العيلة
موسم ثقافي
ابداعي جديد تقام فعالياته في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في العام التاسع من عمر المركز. ويشهد هذا الموسم فعاليات منوعة ترضي جميع الأذواق، منها عروض ترفيهية عالمية مثل «بيتر بان على الجليد» و«مايكل يعيش إلى الأبد» وفرقا أوركسترالية شهيرة من لندن وباريس منها الأوركسترا الملكي الفيلهارموني واوركسترا باريس الفيلهارموني الدولي، بالإضافة للحفلات الكلاسيكية العربية والكويتية المنوعة كحفل «سفير الشجن» لمطرف المطرف، وحفل «العندليب» لهاني شاكر وخالد سليم، وحفل «أغاني المسباح» لعبدالعزيز المسباح وفهد السالم، وحفل «الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر» لنبيل شعيل وفواز الرجيب وفدوى المالكي، وأيضا حفل بعنوان «بوفهمي» وهو عبارة عن ليلة غنائية خاصة بالمطرب الراحل عوض دوخي.
ويشمل هذا الموسم أيضا عدد من الحفلات الغنائية الكويتية منها «ليلة خميس» بقيادة المايسترو أيوب الخضر، وفي المسرح المفتوح تقام العديد من الحفلات منها حفل «العماري والماص» وحفل للمطرب جمال الدريعي، وحفلات لنجوم الأغنية العربية كأنغام ومي فاروق ومروان خوري.
واستكمالا لدور مركز جابر الأحمد التثقيفي، هناك عودة لبرامج قاعة السينما التي اعتاد عليها الجمهور منذ عامين، وتشمل البرامج عددا مميزا من الأفلام العالمية والعربية المستقلة التي حازت الكثير من الجوائز مثل الفيلم السعودي «هجان» والفيلم الإيطالي «انا الكابتن» والعديد من الأفلام الأخرى واحتفالا بمرور 125 عاما على بدء علاقات الشراكة الكويتية البريطانية يشهد الموسم أيضا أسبوع للأفلام البريطانية.
MENAFN27082024000130011022ID1108608206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.