كامكو 14 8 مليار دولار صافي أرباح البنوك الخليجية بالربع الثاني

MENAFN - Al-Anbaa) استعرض التقرير الشهري الصادر عن شركة كامكو أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2024، مؤكدا أن البنوك الخليجية سجلت أدنى مستوى لمخصصات انخفاض القيمة في 33 ربعا على الأقل.وأشار التقرير إلى أن صافي الإيرادات التي أعلنت البنوك الخليجية المدرجة سجلت رقما قياسيا جديدا في الربع الثاني من 2024 بعد أن زادت أرباح البنوك المدرجة في 4 من أصل 6 دول مقارنة بالربع الأول من 2024، حيث بلغ صافي الربح 14.8 مليار دولار هذا الربع مقابل 14.4 مليار دولار في الربع السابق، ليصل بذلك معدل النمو إلى نسبة 2.6% على أساس ربع سنوي، كما وصل النمو على أساس سنوي إلى مستويات جيدة، بارتفاع بلغت نسبته 9.2% مقارنة بالربع الثاني من 2023، حيث لفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي يعتبر من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز صافي الربح.وأشار تقرير كامكو إلى أن إجمالي مخصصات خسائر القروض بلغ أدنى المستويات المسجلة منذ 33 فترة ربع سنوية على الأقل عند 1.9 مليار دولار، مما يعكس انخفاضها بمعدل ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويشير تراجع مخصصات انخفاض القيمة إلى تحسن أداء الاقتصاد، هذا إلى جانب جودة الائتمان بصفة عامة، كما شهدت محافظ القروض تحسنا على مدى السنوات الماضية كما يتضح من الانخفاض المطرد للقروض المتعثرة.بالإضافة إلى ذلك، نظرا لتثبيت البنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الربع، بلغ صافي إيرادات الفوائد ذروة جديدة خلال الربع عند 21.5 مليار دولار، في تحسن هامشي مقابل 21.3 مليار دولار في الربع الأول من 2024.في المقابل، سجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضا هامشيا لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أرباع عند 10.1 مليارات دولار في الربع الثاني من 2024، ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنوك 31.6 مليار دولار في الربع الأول من 2024، مسجلا نموا هامشيا على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4%.نمو الإقراضمن جهة أخرى، كشف التقرير عن استمرار نمو أنشطة الإقراض في المنطقة على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وكشفت بيانات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي في كل دول مجلس التعاون، حيث أظهرت بيانات البنوك الخليجية المدرجة عن تسجيل إجمالي قيمة قروض البنوك الإماراتية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2024 بنسبة 3.4%، تليها البنوك السعودية بمعدل نمو أقل قليلا بنسبة 3.1%، تليها عمان والكويت وقطر بنمو بلغ نحو 1% على أساس ربع سنوي.من جهة أخرى، انخفضت ودائع العملاء بنسبة هامشية بلغت 0.5% خلال الربع الأول فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض ودائع عملاء البنك الأهلي السعودي، بالإضافة إلى انخفاض الودائع في البحرين بعد شطب مجموعة البركة المصرفية من البورصة، وفي مقابل تلك الانخفاضات، ارتفعت ودائع العملاء في بنوك كل من الكويت وعمان وقطر.



خفض الفائدة

وفيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة المتوقع، قال التقرير إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد أوضح في البيان الذي ألقاه مؤخرا إلى أن خطوة خفض أسعار الفائدة قادمة الشهر المقبل، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة زادت من مضاربات الأسواق، حيث سيعتمد مسار خفض سعر الفائدة، وفقا لبيان الاحتياطي الفيدرالي، على مدى التقدم المحرز على جبهة التضخم وقوة سوق العمل.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة الضمنية تأثيرا أقل من المتوقع نتيجة للتخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة، وذلك في ظل بحث المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأميركية في أوقات الوقائع الجديدة والقضايا الجيوسياسية بما في ذلك تجدد الحرب على غزة وكذلك تصاعد الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال التقرير: نتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي، الذي كان سيشهد انخفاضا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك نظرا لأن خفض سعر الفائدة له تأثير سلبي على الدولار، بعض الدعم على المدى القريب. كما يراهن بعض المتداولين على خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنهاية العام، بما في ذلك خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم المقرر في سبتمبر 2024 يليه تخفيضان بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات نوفمبر 2024 وديسمبر 2024، حيث دعمت توقعات انخفاض أسعار الفائدة نمو عائدات سندات الخزانة التي هي الآن في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 13 شهرا وصولا إلى 3.79%.

على صعيد آخر، قال التقرير إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه مرة أخرى نحو المعدل المستهدف، إلا أن المحللين ينتابهم القلق إزاء بيانات التضخم الأساسي وتضخم قطاع الخدمات التي ما زالت مترسخة، الأمر الذي من شأنه أن يحيل دون التزام صناع السياسة بمواصلة خفض سعر الفائدة. وفي الوقت الحالي، تشير آراء الإجماع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرتين هذا العام، في حين يصل احتمال خفضها في اجتماع أكتوبر 2024 إلى نسبة 55%.