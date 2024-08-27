515 مليون دولار ترسيات العقود بالكويت في يوليو الماضي بقفزة 92 2%

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الكويت احتلت مركزا متقدما على قائمة الدول التي أرست عقود المشاريع في شهر يوليو 2024 بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أرست البلاد عقودا بقيمة 515 مليون دولار، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 92.2% عن قيمة العقود التي أرسيت في شهر يونيو والبالغة 268 مليون دولار، وحلت بالتالي في المركز الثالث خليجيا بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكان العقد البارز الذي تمت ترسيته في الكويت تمثل في العقد الذي منحته المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقيمة 294 مليون دولار لشركة أفيك إنترناشيونال هولدينج كوربوريشن الصينية لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.
وقالت المجلة ان نطاق العمل يشمل أعمال الطرق وشبكات مياه الأمطار والصرف الصحي والري والمياه المعالجة والمياه العذبة لنحو 6568 وحدة سكنية في الضواحي السكنية.
وذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) سجلت في يوليو الماضي ترسيات عقود بقيمة 23.9 مليار دولار مقارنة بنحو 29.9 مليار دولار من ترسيات العقود الموقعة في يونيو، وبذلك تسجل تراجعا بنسبة 20% عما كانت عليه في يونيو.
وقد استحوذت المملكة العربية السعودية على أكثر من نصف هذا الإجمالي وبواقع 59%، حيث بلغت قيمة العقود التي أرستها 14.3 مليار دولار، وتبعتها دولة الإمارات بترسيات عقود قيمتها 4.2 مليارات دولار متراجعة عن 9.8 مليارات دولار في شهر يونيو ولتحل في المركز الثاني بعد السعودية.
وبعد الكويت في المركز الثالث حلت سلطنة عمان في المركز الرابع بعقود قيمتها 140 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس بعقود بقيمة 33 مليون دولار وأخيرا قطر في المركز السادس والأخير خليجيا بواقع 27 مليون دولار، وقد سجل العراق ترسيات بواقع 2.5 مليار دولار تصدرها مشروع مترو بغداد، وسجلت مصر ترسيات بواقع 2.1 مليار دولار تصدرها مشروع مترو القاهرة.
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