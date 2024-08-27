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إكسون موبيل الطلب على النفط سيبقى ثابتا في 2050

8/27/2024 7:21:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدرت شركة النفط والغاز الأميركية «إكسون موبيل» أن يبقى الطلب على النفط من دون تغيير تقريبا في عام 2050 مقارنة بالمستويات الحالية، وهو سيناريو يناقض معظم التكهنات، حيث توقعت الشركة أن يستقر الطلب على الذهب الأسود في عام 2030، على أن يبلغ أكثر من 100 مليون برميل يوميا حتى عام 2050.
وارتفع استهلاك النفط الخام إلى 102.8 مليون برميل يوميا بالربع الثاني من 2024، بحسب بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي توقعت أن يرتفع إلى 104.55 ملايين برميل يوميا العام المقبل، فيما قدرت «إكسون موبيل» أن ينخفض استهلاك المركبات الشخصية والعقارات ومحطات توليد الكهرباء من النفط، مقابل زيادة الطلب عليه في مجال النقل العام أو الشحن، وكذلك في تصنيع المواد الكيميائية.
وبحسب «إكسون موبيل» سيمثل النفط والغاز الطبيعي أكثر من 50% من استهلاك الطاقة في عام 2050، وتناقض تقديرات المجموعة الأميركية توقعات وكالة الطاقة الدولية التي أفادت بأن الطلب سيبلغ نحو 55 مليون برميل فقط يوميا في عام 2050، وبحلول هذا التاريخ، تتوقع شركة بريتيش بتروليوم، أحد منافسي «إكسون موبيل»، أن يصل إلى 75 مليون برميل يوميا. وحذرت «إكسون موبيل» من أنه في ظل غياب استثمارات جديدة في صناعة النفط سينخفض إنتاج الخام إلى 30 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، أي أقل بـ 70 مليونا من الاحتياجات العالمية، وفقا لتقديراتها، مشيرة إلى أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى «نقص حاد في الطاقة وعرقلة حياتنا اليومية»، كما أنه سيتسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط.

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