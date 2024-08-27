مشروع لربط أولوية المزايا المالية والترقيات بإنجازات الموظفين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا عن استحداث مشروع سجل إنجازات الموظفين، الذي هو عبارة عن ملف إلكتروني خاص لكل موظف.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى حفظ وتجميع وتسجيل وتوثيق جميع المهام والأعمال التي يكلف ويتولى تنفيذها الموظف، مثل المعاملات والمراســـلات والاجتماعــات والبيانات في نظام داخلي ينفذه الموظف بنفسه حفاظا على جهده طوال فترة عمله.
وبين أن من أهم مميزات المشروع أنه يضمن للمتميزين أولوية الحصول على المزايا المالية
أو الدورات التدريبية أو الوظائف الإشرافية. واختتم «الديوان» بأنه ستتم تجربة المشروع في 5 جهات حكومية لمدة 6 أشهر، على أن يتم تحديد موعد انطلاق الفترة التجريبية لاحقا.
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