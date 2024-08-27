مشروع لربط أولوية المزايا المالية والترقيات بإنجازات الموظفين

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقأعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا عن استحداث مشروع سجل إنجازات الموظفين، الذي هو عبارة عن ملف إلكتروني خاص لكل موظف.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى حفظ وتجميع وتسجيل وتوثيق جميع المهام والأعمال التي يكلف ويتولى تنفيذها الموظف، مثل المعاملات والمراســـلات والاجتماعــات والبيانات في نظام داخلي ينفذه الموظف بنفسه حفاظا على جهده طوال فترة عمله.

وبين أن من أهم مميزات المشروع أنه يضمن للمتميزين أولوية الحصول على المزايا المالية

أو الدورات التدريبية أو الوظائف الإشرافية. واختتم «الديوان» بأنه ستتم تجربة المشروع في 5 جهات حكومية لمدة 6 أشهر، على أن يتم تحديد موعد انطلاق الفترة التجريبية لاحقا.