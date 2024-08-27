Wednesday, 28 August 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروع لربط أولوية المزايا المالية والترقيات بإنجازات الموظفين

8/27/2024 7:21:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا عن استحداث مشروع سجل إنجازات الموظفين، الذي هو عبارة عن ملف إلكتروني خاص لكل موظف.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى حفظ وتجميع وتسجيل وتوثيق جميع المهام والأعمال التي يكلف ويتولى تنفيذها الموظف، مثل المعاملات والمراســـلات والاجتماعــات والبيانات في نظام داخلي ينفذه الموظف بنفسه حفاظا على جهده طوال فترة عمله.

وبين أن من أهم مميزات المشروع أنه يضمن للمتميزين أولوية الحصول على المزايا المالية
أو الدورات التدريبية أو الوظائف الإشرافية. واختتم «الديوان» بأنه ستتم تجربة المشروع في 5 جهات حكومية لمدة 6 أشهر، على أن يتم تحديد موعد انطلاق الفترة التجريبية لاحقا.

MENAFN27082024000130011022ID1108608202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث