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المالية لا صحة لما يتداول عن إلغاء الدعوم وخدمات الدولة المجانية

8/27/2024 7:21:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت وزارة المالية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع «لجنة الدعوم» بجميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية وإبلاغها بأنه سيتم إلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين، وذلك ابتداء من العام المقبل 2025. ودعت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) إلى أخذ الأخبار من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقة. وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يروج أخبارا غير صحيحة.

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