البترول تفتح أبوابها للقطاع الخاص 3 فرص استثمارية نوعية

وأشار إلى أن الفرص الصناعية المطروحة على مستثمرين محليين تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية الكويتية، حيث تلعب «مؤسسة البترول» دورا مهما في توفير اللقيم المناسب من مخرجات عملياتها للقطاع الخاص المحلي لاستخدامه في تصنيع منتجات لاحقة ذات قيمة مضافة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

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