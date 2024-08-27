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البترول تفتح أبوابها للقطاع الخاص 3 فرص استثمارية نوعية

8/27/2024 7:21:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشــف مصـدر نفطي لـ«الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية تمضي قدما في منح 3 فرص استثمارية للقطاع الخاص، وذلك ضمن برنامج المحتوي المحلي. وقال المصدر إن الفرص التي تم طرحها أو الإعلان عنها تتمثل في:
1 - مشروع تحويل المواد الحفازة المستهلكة إلى معادن، حيث تم الانتهاء من الدراسة والعقد.
2 - فرصة صناعة ماليك آنهايدرايد، حيث سيتم بيع منتج البيوتين العادي الخطي (n-Butane) من خلال نظام المزايدة العامة، وذلك لإنتاج مادة ماليك آنهايدرايد عن طريق القطاع الخاص المحلي، وقد تم الانتهاء من وثيقة المزاد النهائية للفرصة، وجار التدقيق عليها من قبل الجهات المعنية في المؤسسة فيما يتعلق بقضية الاحتكار.
3 - فرص صناعة الكبريت، إذ سيتم تقديم المواد الأولية الكبريتية للقطاع الخاص المحلي لإنشاء صناعة قائمة على الكبريت في الكويت، والذي سوف يتم بيعه في السوق المحلي بنظام المزايدة، وتم أخذ الموافقات اللازمة لإصدار الفرصة للقطاع الخاص ونشر إعلان الفرصة في جريدة «الكويت اليوم».

وأشار إلى أن الفرص الصناعية المطروحة على مستثمرين محليين تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية الكويتية، حيث تلعب «مؤسسة البترول» دورا مهما في توفير اللقيم المناسب من مخرجات عملياتها للقطاع الخاص المحلي لاستخدامه في تصنيع منتجات لاحقة ذات قيمة مضافة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

MENAFN27082024000130011022ID1108608200

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