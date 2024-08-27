البترول تفتح أبوابها للقطاع الخاص 3 فرص استثمارية نوعية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي
كشــف مصـدر نفطي لـ«الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية تمضي قدما في منح 3 فرص استثمارية للقطاع الخاص، وذلك ضمن برنامج المحتوي المحلي. وقال المصدر إن الفرص التي تم طرحها أو الإعلان عنها تتمثل في:
1 - مشروع تحويل المواد الحفازة المستهلكة إلى معادن، حيث تم الانتهاء من الدراسة والعقد.
2 - فرصة صناعة ماليك آنهايدرايد، حيث سيتم بيع منتج
البيوتين العادي الخطي (n-Butane) من خلال نظام المزايدة العامة، وذلك لإنتاج مادة ماليك آنهايدرايد عن طريق القطاع الخاص المحلي، وقد تم الانتهاء من وثيقة المزاد النهائية للفرصة، وجار التدقيق عليها من قبل الجهات المعنية في المؤسسة فيما يتعلق بقضية الاحتكار.
3 - فرص صناعة الكبريت، إذ سيتم تقديم المواد الأولية الكبريتية للقطاع الخاص المحلي لإنشاء صناعة قائمة على الكبريت في الكويت، والذي سوف يتم بيعه في السوق المحلي بنظام المزايدة، وتم أخذ الموافقات اللازمة لإصدار الفرصة للقطاع الخاص ونشر إعلان الفرصة في جريدة «الكويت اليوم».
وأشار إلى أن الفرص الصناعية المطروحة على مستثمرين محليين تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية الكويتية، حيث تلعب «مؤسسة البترول» دورا مهما في توفير اللقيم المناسب من مخرجات عملياتها للقطاع الخاص المحلي لاستخدامه في تصنيع منتجات لاحقة ذات قيمة مضافة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
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