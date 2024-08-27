الأحمال الكهربائية تتخطى المتوقع

الوزارة تستعد لتوقيع عقد صيانة التوربينات الغازية والدورة المركبة في محطة الزور الجنوبية



دارين العلي





أصدر الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري قرارين وزاريين ألغى بموجبهما 101 قرار اداري للاحالة إلى التقاعد تم اصدارها خلال العام الحالي. وجاءت في القرارين جداول تبين ارقام القرارات المسحوبة واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام جهات الاختصاص في الوزارة بتنفيذ هذين القرارين وإبلاغ من يلزم بذلك. إلى ذلك، بلغ مؤشر الأحمال الكهربائية ذروته أمس، مسجلا رقما قياسيا وصل إلى 17640 ميغاواط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الكويت، متخطيا الحمل الأقصى المتوقع من قبل الوزارة لهذا العام، والذي يبلغ 17600 ميغاواط.

ولفتت مصادر مطلعة في الوزارة الى أن تسجيل هذه الأحمال جاء نتيجة زيادة الطلب على استهلاك التيار بسبب ارتفاع درجة الحرارة العظمى التي بلغت نحو 50 درجة مئوية.

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بلغ مؤشر الأحمال الكهربائية ذروته أمس مسجلا رقما قياسيا بلغ 17640 ميغاواط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الكويت متخطيا الحمل الأقصى المتوقع من قبل الوزارة لهذا العام والذي يبلغ 17600 ميغاواط.

ولفتت مصادر مطلعة في الوزارة الى ان تسجيل هذه الأحمال نتيجة زيادة الطلب على استهلاك التيار بسبب ارتفاع درجة الحرارة العظمى التي بلغت 50 درجة مئوية.

وأوضحت المصادر ان يوم أمس يعد اليوم الأخير في الموجة الحارة التي سيطرت على البلاد خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى ان تمكن الوزارة من اجتيازه وقالت المصادر ان جميع العاملين في الوزارة وتحديدا العاملين في محطات القوى يبذلون جهودا كبيرة في عمليات تشغيل وحدات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بسبب ظروف الطقس القاسية، مشيرة إلى نجاح الوزارة في تشغيل معظم وحداتها بكامل طاقتها الإنتاجية القصوى لتغطية الطلب على الطاقة الكهربائية.

وكانت الوزارة أعلنت انها قد تضطر الى قطع التيار عن أجزاء في بعض المناطق غير السكنية، نظرا لارتفاع الأحمال الكهربائية والإصلاحات الطارئة لبعض وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وفي سياق منفصل، تستعد الوزارة لتوقيع عقد صيانة التوربينات الغازية والدورة المركبة (المرحلة الثالثة) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، كما تنتظر الحصول على موافقة ديوان المحاسبة بشأن ترسية مناقصات تحديث غلايات محطة الدوحة الغربية.