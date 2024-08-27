الأحمال الكهربائية تتخطى المتوقع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الوزارة تستعد لتوقيع عقد صيانة التوربينات الغازية والدورة المركبة في محطة الزور الجنوبية
دارين العلي
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري قرارين وزاريين ألغى بموجبهما 101 قرار اداري للاحالة إلى التقاعد تم اصدارها خلال العام الحالي. وجاءت في القرارين جداول تبين ارقام القرارات المسحوبة واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام جهات الاختصاص في الوزارة بتنفيذ هذين القرارين وإبلاغ من يلزم بذلك. إلى ذلك، بلغ مؤشر الأحمال الكهربائية ذروته أمس، مسجلا رقما قياسيا وصل إلى 17640 ميغاواط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الكويت، متخطيا الحمل الأقصى المتوقع من قبل الوزارة لهذا العام، والذي يبلغ 17600 ميغاواط.
ولفتت مصادر مطلعة في الوزارة الى أن تسجيل هذه الأحمال جاء نتيجة زيادة الطلب على استهلاك التيار بسبب ارتفاع درجة الحرارة العظمى التي بلغت نحو 50 درجة مئوية.
ولمزيد من التفاصيل:
بلغ مؤشر الأحمال الكهربائية ذروته أمس مسجلا رقما قياسيا بلغ 17640 ميغاواط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الكويت متخطيا الحمل الأقصى المتوقع من قبل الوزارة لهذا العام والذي يبلغ 17600 ميغاواط.
ولفتت مصادر مطلعة في الوزارة الى ان تسجيل هذه الأحمال نتيجة زيادة الطلب على استهلاك التيار بسبب ارتفاع درجة الحرارة العظمى التي بلغت 50 درجة مئوية.
وأوضحت المصادر ان يوم أمس يعد اليوم الأخير في الموجة الحارة التي سيطرت على البلاد خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى ان تمكن الوزارة من اجتيازه وقالت المصادر ان جميع العاملين في الوزارة وتحديدا العاملين في محطات القوى يبذلون جهودا كبيرة في عمليات تشغيل وحدات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بسبب ظروف الطقس القاسية، مشيرة إلى نجاح الوزارة في تشغيل معظم وحداتها بكامل طاقتها الإنتاجية القصوى لتغطية الطلب على الطاقة الكهربائية.
وكانت الوزارة أعلنت انها قد تضطر الى قطع التيار عن أجزاء في بعض المناطق غير السكنية، نظرا لارتفاع الأحمال الكهربائية والإصلاحات الطارئة لبعض وحدات توليد الطاقة الكهربائية.
وفي سياق منفصل، تستعد الوزارة لتوقيع عقد صيانة التوربينات الغازية والدورة المركبة (المرحلة الثالثة) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، كما تنتظر الحصول على موافقة ديوان المحاسبة بشأن ترسية مناقصات تحديث غلايات محطة الدوحة الغربية.
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