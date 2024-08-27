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تعطيل العمل بالجهات الحكومية يوم 15 سبتمبر المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف

8/27/2024 7:21:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1446هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 16 سبتمبر.
وذكر المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ احمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أن الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة ستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

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