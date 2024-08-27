تعطيل العمل بالجهات الحكومية يوم 15 سبتمبر المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1446هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 16 سبتمبر.
وذكر المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ احمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أن الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة ستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
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