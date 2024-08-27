الكويت تحقق فائضا تجاريا بـ 4 7 مليارات دينار في 4 أشهر











12.13 مليار دينار حجم التبادل التجاري للبلاد خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضيين 7.75 مليارات دينار إجمالي صادرات الكويت من النفط ومشتقاته خلال أول 4 أشهر من 2024



علي إبراهيم

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن الكويت حققت فائضا في ميزانها التجاري خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بما قيمته 4.7 مليارات دينار بتراجع طفيف نسبته 3.4% بما قيمته 167.4 مليون دينار قياسا على فائض بلغت قيمته 4.87 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023، وتضمن الفائض نحو 1.5 مليارات دينار تحققت خلال شهر أبريل الماضي بزيادة 21.9% بما قيمته 270 مليون دينار قياسا على فائض بلغ 1.23 مليار دينار خلال أبريل 2023.

ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها «الأنباء»، بلغ حجم التبادل التجاري للكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضيين نحو 12.13 مليار دينار متراجعا بنسبة 4% بما قيمته 504.9 ملايين دينار قياسا على 12.63 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2023، وبمقارنة أداء شهر أبريل 2024 فقد بلغ حجم التبادل التجاري خلاله نحو 3.22 مليارات دينار بنسبة 5.2% بما قيمته 159 مليون دينار قياسا على حجم تبادل بلغ 3.06 مليارات دينار في أبريل 2023.

الواردات السلعية

واستوردت الكويت سلعا بنحو 3.7 مليارات دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بتراجع بلغت نسبته 4.3% بما قيمته 168.75 مليون دينار مقارنة بـ 3.88 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023، وبالمقارنة على أساس شهري فقد بلغ حجم واردات الكويت خلال أبريل الماضي نحو 860.87 مليون دينار متراجعا بنسبته 6.1% بما قيمته 55.52 مليون دينار قياسا على 916.4 مليون دينار عن أبريل 2023.

وبلغت قيمة السيارات التي استوردتها الكويت خلال شهر أبريل 2024 نحو 125.06 مليون دينار مقارنة بـ 174.96 مليون دينار عن أبريل 2023، كما بلغت قيمة واردات البلاد من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة خلال أبريل 2024 نحو 60.15 مليون دينار مقارنة بـ 41.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2023.

واشترت الكويت من الخارج أدوية بنحو 52.23 مليون دينار خلال أبريل 2024 مقارنة بـ 49.85 مليون دينار في أبريل 2023.

واستوردت الكويت عطورا وكوزماتيك ومواد تجميل بنحو 14.7 مليون دينار خلال أبريل الماضي مقارنة بمشتريات بلغت قيمتها 23.53 مليون دينار في أبريل 2023.

وجاءت قائمة أهم 5 دول استوردت الكويت سلعا منها خلال أبريل 2024 كالتالي:

1- الصين الشعبية: استوردت الكويت سلعا بنحو 155.7 مليون دينار تمثل 18.1% من إجمالي الواردات السلعية.

2- الإمارات: استوردت الكويت سلعا بنحو 116.9 مليون دينار تشكل نحو 13.6% من إجمالي الواردات السلعية.

3- أميركا: استوردت الكويت سلعا بما قيمته 79.17 مليون دينار بما نسبته 9.2% من إجمالي الواردات.

4- الهند: بلغت قيمة واردات الكويت السلعية منها نحو 51.34 مليون دينار بما نسبته 6% من إجمالي الواردات.

5- السعودية: استوردت الكويت سلعا بنحو 46.11 مليون دينار تشكل 5.4% من إجمالي الواردات.

صادرات البلاد

بلغت قيمة صادرات الكويت خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 8.4 مليارات دينار بتراجع نسبته 3.8% بما قيمته 336.22 مليون دينار، قياسا على 8.75 مليارات دينار خلال أول 4 أشهر من 2023، وارتفعت قيمة صادرات الكويت خلال شهر أبريل 2024 بنسبة 10% بما قيمته 214.5 مليون دينار لتصل إلى 2.36 مليار دينار مقارنة بـ 2.15 مليار في أبريل 2023.

وبلغت قيمة صادرات الكويت من النفط ومشتقاته خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 7.75 مليارات دينار مقارنة بـ 8.15 مليارات دينار في الفترة ذاتها من 2023.

وصدرت الكويت خلال شهر أبريل الماضي وقودا معدنيا وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها بنحو 2.19 مليار دينار مقارنة بـ 2.02 مليار دينار في أبريل 2023، ومنتجات كيماوية بـ 40 مليون دينار في أبريل 2024 مقارنة بـ 30.6 مليون في أبريل 2023، ولؤلؤا وأحجارا كريمة ومعادن ثمينة بـ 11.34 مليون دينار في أبريل 2024 مقارنة بـ 11.6 مليون دينار في أبريل 2023.