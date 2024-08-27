الكويت تحقق فائضا تجاريا بـ 4 7 مليارات دينار في 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
12.13 مليار دينار حجم التبادل التجاري للبلاد خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضيين
7.75 مليارات دينار إجمالي صادرات الكويت من النفط ومشتقاته خلال أول 4 أشهر من 2024
علي إبراهيم
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن الكويت حققت فائضا في ميزانها التجاري خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بما قيمته 4.7 مليارات دينار بتراجع طفيف نسبته 3.4% بما قيمته 167.4 مليون دينار قياسا على فائض بلغت قيمته 4.87 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023، وتضمن الفائض نحو 1.5 مليارات دينار تحققت خلال شهر أبريل الماضي بزيادة 21.9% بما قيمته 270 مليون دينار قياسا على فائض بلغ 1.23 مليار دينار خلال أبريل 2023.
ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها «الأنباء»، بلغ حجم التبادل التجاري للكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضيين نحو 12.13 مليار دينار متراجعا بنسبة 4% بما قيمته 504.9 ملايين دينار قياسا على 12.63 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2023، وبمقارنة أداء شهر أبريل 2024 فقد بلغ حجم التبادل التجاري خلاله نحو 3.22 مليارات دينار بنسبة 5.2% بما قيمته 159 مليون دينار قياسا على حجم تبادل بلغ 3.06 مليارات دينار في أبريل 2023.
الواردات السلعية
واستوردت الكويت سلعا بنحو 3.7 مليارات دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بتراجع بلغت نسبته 4.3% بما قيمته 168.75 مليون دينار مقارنة بـ 3.88 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023، وبالمقارنة على أساس شهري فقد بلغ حجم واردات الكويت خلال أبريل الماضي نحو 860.87 مليون دينار متراجعا بنسبته 6.1% بما قيمته 55.52 مليون دينار قياسا على 916.4 مليون دينار عن أبريل 2023.
وبلغت قيمة السيارات التي استوردتها الكويت خلال شهر أبريل 2024 نحو 125.06 مليون دينار مقارنة بـ 174.96 مليون دينار عن أبريل 2023، كما بلغت قيمة واردات البلاد من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة خلال أبريل 2024 نحو 60.15 مليون دينار مقارنة بـ 41.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2023.
واشترت الكويت من الخارج أدوية بنحو 52.23 مليون دينار خلال أبريل 2024 مقارنة بـ 49.85 مليون دينار في أبريل 2023.
واستوردت الكويت عطورا وكوزماتيك ومواد تجميل بنحو 14.7 مليون دينار خلال أبريل الماضي مقارنة بمشتريات بلغت قيمتها 23.53 مليون دينار في أبريل 2023.
وجاءت قائمة أهم 5 دول استوردت الكويت سلعا منها خلال أبريل 2024 كالتالي:
1- الصين الشعبية: استوردت الكويت سلعا بنحو 155.7 مليون دينار تمثل 18.1% من إجمالي الواردات السلعية.
2- الإمارات: استوردت الكويت سلعا بنحو 116.9 مليون دينار تشكل نحو 13.6% من إجمالي الواردات السلعية.
3- أميركا: استوردت الكويت سلعا بما قيمته 79.17 مليون دينار بما نسبته 9.2% من إجمالي الواردات.
4- الهند: بلغت قيمة واردات الكويت السلعية منها نحو 51.34 مليون دينار بما نسبته 6% من إجمالي الواردات.
5- السعودية: استوردت الكويت سلعا بنحو 46.11 مليون دينار تشكل 5.4% من إجمالي الواردات.
صادرات البلاد
بلغت قيمة صادرات الكويت خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 8.4 مليارات دينار بتراجع نسبته 3.8% بما قيمته 336.22 مليون دينار، قياسا على 8.75 مليارات دينار خلال أول 4 أشهر من 2023، وارتفعت قيمة صادرات الكويت خلال شهر أبريل 2024 بنسبة 10% بما قيمته 214.5 مليون دينار لتصل إلى 2.36 مليار دينار مقارنة بـ 2.15 مليار في أبريل 2023.
وبلغت قيمة صادرات الكويت من النفط ومشتقاته خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 7.75 مليارات دينار مقارنة بـ 8.15 مليارات دينار في الفترة ذاتها من 2023.
وصدرت الكويت خلال شهر أبريل الماضي وقودا معدنيا وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها بنحو 2.19 مليار دينار مقارنة بـ 2.02 مليار دينار في أبريل 2023، ومنتجات كيماوية بـ 40 مليون دينار في أبريل 2024 مقارنة بـ 30.6 مليون في أبريل 2023، ولؤلؤا وأحجارا كريمة ومعادن ثمينة بـ 11.34 مليون دينار في أبريل 2024 مقارنة بـ 11.6 مليون دينار في أبريل 2023.
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