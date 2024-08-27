رئيس الوزراء تسريع عملية التنمية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المجلس اطلع على الخدمات الجديدة في «سهل» بهدف التحول الرقمي وإنهاء المعاملات الورقية
دعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد لتحقيق الطموحات وتطبيق القوانين على الجميع والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين.
ووجه سمو الشيخ أحمد العبدالله كلمة في اجتماع مجلس الوزراء أمس رحب فيها بالأخت والإخوة الوزراء الجدد، شاكرا لهم قبولهم تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة. واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك العبدالله وكيل الشؤون المالية والإدارية والموظفين في الديوان الأميري بشأن الاستعدادات والترتيبات لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستضيفه الكويت في ديسمبر 2024، مشيرا إلى المهام التي تضطلع بها اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة واللجان المنبثقة منها.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر وفريق العمل المكلف بتطوير التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بشأن آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالخدمات الجديدة التي ستتم إضافتها إلى تطبيق سهل والذي يهدف إلى التحول الرقمي الحكومي وإنهاء المعاملات الورقية للمراجع مع الجهات الحكومية بأسرع وقت وبكل سهولة ويسر.
ولمزيد من التفاصيل:
سموه رحّب بالوزراء الجدد وشكر قبولهم تحمُّل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة
رئيس الوزراء: تطبيق القوانين على الجميع وحلّ مشاكل المواطنين
مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء
المجلس اطلع على استعدادات عقد مؤتمر القمة لدول مجلس التعاون ديسمبر المقبل
إضافة خدمات جديدة إلى «سهل» بهدف التحول الرقمي الحكومي وإنهاء المعاملات الورقية للمراجع بأسرع وقت وبكل سهولة ويسر
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله ـ رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، وجه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء كلمة رحب فيها بالأخت والإخوة الوزراء الجدد وهم خليفة عبدالله العجيل العسكر وزير التجارة والصناعة، وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، والدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة، ونورة سليمان سالم الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 140 لسنة 2024 بشأن تعديل وزاري يوم الأحد الماضي، شاكرا لهم قبولهم تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة، منوها بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام سموه أول من أمس الإثنين بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، حيث أكد سموه أهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كافة الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية أمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكافة القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.
ودعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله الوزراء إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد لتحقيق الطموحات وتطبيق القوانين على الجميع والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين.
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره للإخوة د. أنور علي المضف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق ود.عادل محمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق على جهودهما التي بذلاها أثناء توليهما مناصبهما الوزارية متمنيا لهما موفور الصحة والعافية.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك العبدالله وكيل الشؤون المالية والإدارية والموظفين في الديوان الأميري بشأن الاستعدادات والترتيبات لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستضيفه دولة الكويت في ديسمبر 2024، مشيرا إلى المهام التي تضطلع بها اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجان المنبثقة منها وذلك حرصا من مجلس الوزراء على متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القمة لإظهارها بأفضل صورة ولإبراز مكانة دولة الكويت في استضافة هذا الحدث الخليجي المهم الذي سيسهم في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مصالح وآمال شعوب دول المجلس.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر وفريق العمل المكلف بتطوير التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» بشأن آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالخدمات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى تطبيق سهل والذي يهدف إلى التحول الرقمي الحكومي وإنهاء المعاملات الورقية للمراجع مع الجهات الحكومية بأسرع وقت وبكل سهولة ويسر.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بقوانين ومشاريع مراسيم عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.
وبمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجري والذي سيصادف يوم الأحد 15/9/2024 قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد 15/9/2024 كعطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 16/9/2024 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
المجلس عزى رئيس الوزراء اللبناني بوفاة د.سليم الحص: نستذكر موقف لبنان الشجاع والمبدئي الذي صدح به الفقيد منذ اليوم الأول للغزو العراقي
أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى د.سليم الحص رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق، مستذكرا مناقب الفقيد وموقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة الشجاع والمبدئي الذي صدح به الفقيد إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء اللبناني منذ اليوم الأول للغزو العراقي على دولة الكويت في عام 1990، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
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