وزير البلدية والإسكان تسريع آلية تنفيذ المشروعات السكنية وطرح الجديدة منها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد وزير
الدولـــة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أمس الثلاثاء أهمية تضافر جميع الجهود في العمل على تسريع آلية تنفيــــذ المشـروعات السكنيــة وطــــرح الجديدة منها التزاما بتوفير الرعاية السكنية للمواطنـين.
وقال المشاري عقب لقائه قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن خطة العمل التي ستسير عليها المؤسسة خلال الفترة المقبلة ستقوم بناء على توجيهات القيادة السياسية من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسريع وتيرة إنجـــــاز وتنفيذ المشروعات القائمة وحل المعوقات الموجــــودة في بعضهــــا.
وشدد على ضرورة وضع خطة عمل تلبي احتياجات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة بحيث تكون قابلة للتطبيق وفق تطلعات وتوجيهات القيادة السياسية ما يسهم في تحقيق خطة البلاد التنموية وأهدافها.
وبين أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من جميع الخدمات المطلوبة في المدن الجديدة بالتزامن مع سكن المواطنين، داعيا المسؤولين إلى النزول والاستماع للمواطنين سكان المدن الجديدة وتلبية احتياجاتهم.
وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في المؤسسة لتطوير منظومة المعاملات وتحويل جزء كبير منها إلى خدمات رقمية سهلت على المواطنين تنفيذها من خلال تطبيق «سهل» الحكومي أو عبر المنظومة الإلكترونية للمؤسسة.
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