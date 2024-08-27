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وزير البلدية والإسكان تسريع آلية تنفيذ المشروعات السكنية وطرح الجديدة منها

8/27/2024 7:21:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الدولـــة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أمس الثلاثاء أهمية تضافر جميع الجهود في العمل على تسريع آلية تنفيــــذ المشـروعات السكنيــة وطــــرح الجديدة منها التزاما بتوفير الرعاية السكنية للمواطنـين.
وقال المشاري عقب لقائه قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن خطة العمل التي ستسير عليها المؤسسة خلال الفترة المقبلة ستقوم بناء على توجيهات القيادة السياسية من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسريع وتيرة إنجـــــاز وتنفيذ المشروعات القائمة وحل المعوقات الموجــــودة في بعضهــــا.
وشدد على ضرورة وضع خطة عمل تلبي احتياجات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة بحيث تكون قابلة للتطبيق وفق تطلعات وتوجيهات القيادة السياسية ما يسهم في تحقيق خطة البلاد التنموية وأهدافها.
وبين أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من جميع الخدمات المطلوبة في المدن الجديدة بالتزامن مع سكن المواطنين، داعيا المسؤولين إلى النزول والاستماع للمواطنين سكان المدن الجديدة وتلبية احتياجاتهم.
وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في المؤسسة لتطوير منظومة المعاملات وتحويل جزء كبير منها إلى خدمات رقمية سهلت على المواطنين تنفيذها من خلال تطبيق «سهل» الحكومي أو عبر المنظومة الإلكترونية للمؤسسة.

MENAFN27082024000130011022ID1108608195

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