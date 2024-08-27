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إيصال التيار الكهربائي إلى 1018 قسيمة في المطلاع

8/27/2024 7:21:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من أعمال إيصال التيار الكهربائي للمجموعة الأولى من القسائم السكنية‏ بضاحيتي N5 وN12 بمدينة المطلاع ضمن عقد المؤسسة رقم 1539 الخاص بأعمال توريد وتمديد كابلات الضغط المتوسط والمنخفض للضواحي N1 وN5 وN12 بالمدينة، وبلغت 1018 قسيمة سكنية بالضاحيتين N5 وN12 بواقع عدد 544 قسيمة في الضاحية N12 و474 قسيمة في الضاحية N5 وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وذكرت المؤسسة أنها انتهت من أعمال حفر وتمديد وربط الكابلات المغذية لهذه القسائم السكنية، وانتهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من فحص وتشغيل الكابلات، موضحة أن أعمال تمديد الكابلات بعقد المؤسسة المذكور قد تم بدء العمل بها فعليا في 15 أبريل الماضي، وأن الأعمال في العقد متقدمة على البرنامج الزمني بأكثر من 7%، كما أن تاريخ الإنجاز التعاقدي هو شهر يناير 2026، وأن الأعمال في العقد مستمرة لإيصال التيار الكهربائي للقسائم المتبقية، وسيتم الإعلان عنها تباعا بشكل متواصل.
وأكدت المؤسسة أن استخراج شهادة إيصال التيار للقسائم المعنية سيكون متاحا من خلال تطبيق «سهل»، موجهة الشكر للمختصين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على تعاونهم مع المؤسسة وجهودهم في إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية.

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