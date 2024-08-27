إيصال التيار الكهربائي إلى 1018 قسيمة في المطلاع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من أعمال إيصال التيار الكهربائي للمجموعة الأولى من القسائم السكنية بضاحيتي N5 وN12 بمدينة المطلاع ضمن عقد المؤسسة رقم 1539 الخاص بأعمال توريد وتمديد كابلات الضغط المتوسط والمنخفض للضواحي N1 وN5 وN12 بالمدينة، وبلغت 1018 قسيمة سكنية بالضاحيتين N5 وN12 بواقع عدد 544 قسيمة في الضاحية N12 و474 قسيمة في الضاحية N5 وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وذكرت المؤسسة أنها انتهت من أعمال حفر وتمديد وربط الكابلات المغذية لهذه القسائم السكنية، وانتهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من فحص وتشغيل الكابلات، موضحة أن أعمال تمديد الكابلات بعقد المؤسسة المذكور قد تم بدء العمل بها فعليا في 15 أبريل الماضي، وأن الأعمال في العقد متقدمة على البرنامج الزمني بأكثر من 7%، كما أن تاريخ الإنجاز التعاقدي هو شهر يناير 2026، وأن الأعمال في العقد مستمرة لإيصال التيار الكهربائي للقسائم المتبقية، وسيتم الإعلان عنها تباعا بشكل متواصل.
وأكدت المؤسسة أن استخراج شهادة إيصال التيار للقسائم المعنية سيكون متاحا من خلال تطبيق «سهل»، موجهة الشكر للمختصين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على تعاونهم مع المؤسسة وجهودهم في إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية.
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