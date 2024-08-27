باسم يوسف يكشف أسباب اختفاء حسابه على إكس

MENAFN - Khaberni) خبرني -بعد غياب دام 7 أيام، نشر الإعلامي المصري باسم يوسف تغريدة عبر حسابه على منصة إكس يعلن فيها عودة تفعيل الحساب، ويوضح أسباب الاختفاء خلال الأيام الماضية.

في بداية التغريدة، أعلن يوسف نيته نشر فيديو جديد خلال الساعات القادمة، عبر جميع حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها منصة إكس.





وأوضح يوسف أنه اضطر قبل أسبوع لتعطيل حسابه على منصة إكس لسببين: أولاهما تلقيه رسائل تهدد سلامة أناس يعرفهم، والسبب الثاني وجود بعض الشكوك حول محاولات اختراق الحساب.

وأشار يوسف إلى أنه عادة لا يهتم بتلك الرسائل، "لكن لو (الأمر) له علاقة بحد تاني (شخص آخر) لازم أكون حريصا"، حسب وصفه.

ولكن بعد غلق الحساب، انتشرت شائعات نسبت الإجراء إلى إدارة منصة إكس، مما دفع الإعلامي المصري إلى نشر بيان آخر يوضح فيه أن المنصة غير مسؤولة عن إخفاء الحساب.

وأكد أنه لم يتمكن من نشر أي فيديو لتوضيح أسباب ما حدث قبل التصدي لمحاولة الاختراق وتأمين الحساب، بالإضافة إلى تعقد الأمور بصورة كبيرة لم يوضحها في البيان. ولكن الضغط النفسي والعصبي والصحفي على الإعلامي المصري وأسرته دفعه إلى الابتعاد عن منصات التواصل خلال تلك الفترة، والتوقف عن الإعلان عن العروض القادمة في الولايات المتحدة، وفق وصفه.

واختتم الإعلامي والطبيب المصري تغريدته بإعلان تفعيل جميع حساباته، ونشر مقطع فيديو خلال 48 ساعة باللغتين العربية والإنجليزية، يتناول فيه المعلومات بصورة أعمق، وذلك لأن الحوارات لا تمنحه الفرصة الكافية لاستعراض ما يرغب في مناقشته.

وكان حساب باسم يوسف قد اختفى على منصة إكس يوم 20 أغسطس/آب الجاري، وبعد ساعات من الاختفاء، نشر الإعلامي المصري رسالة نفى فيها أن تكون المنصة قد حذفت حسابه. وكتب في منشور -عبر حسابيه الرسميين على إنستغرام وفيسبوك- "لا، لم تقم إكس بحذف حسابي، ولا أرغب في أن أعتبر نفسي ضحية زائفة".

وأضاف: "عندما تُخفف المخاوف المتعلقة بسلامة أحبائي، قد أفكر في العودة". كما أعرب عن أمنيته في التعامل مع الأمر بعيدًا عن وسائل الإعلام، وأكد أنه سيواصل نشر محتواه عبر منصتي "تيك توك" وإنستغرام.

باسم يوسف خريج كلية الطب في جامعة القاهرة، وعمل جراح قلب لمدة 13 عامًا، لكنه نال شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي بعد أن حصدت مقاطع فيديو سياسية ساخرة كان يبثها عبر موقع يوتيوب ملايين المتابعات والمشاهدات.

وتحول في فترة قصيرة إلى الإعلام الكوميدي السياسي الأكثر مشاهدة في مصر خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.