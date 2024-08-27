عبدالله الشرقي: طموحاتنا في بناء الأجسام عالمية

أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن طموحات بناء الأجسام في الدولة عالمية بعد تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي في الفترة الأخيرة.

مؤكداً أن الثقة كبيرة بلاعبينا لمواصلة الحصاد المميز في بطولة العالم التي ستستضيفها اليابان من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل بمشاركة مجموعة من اللاعبين سيكون الرهان عليهم في أكبر المحافل الدولية.

وأضاف الشرقي لـ((البيان))، إن المنتخب يضم مواهب واعدة قادرة على وضع بصمة مميزة في مختلف الفئات لكبرى البطولات الدولية إضافة إلى وجود عدد من أبطال اللعبة الذين مثلوا الدولة خير تمثيل في الاستحقاقات الخارجية، مهنئاً أبطالنا على النتائج المميزة التي تحققت باسم الدولة من بينها حصد 12 ميدالية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في سلطنة عمان الشقيقة أخيراً.

إضافة إلى إحراز 8 ميداليات ملونة في بطولة آسيا لبناء الأجسام في منغوليا، حيث تعد هذه الإنجازات مؤشراً جيداً قبل أبرز الاستحقاقات الخارجية.وأشاد الشرقي بمنظومة العمل والجهود المبذولة في اتحاد اللعبة، وقال إن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد وتراكم الخبرات بسواعد إماراتية وراء تحقيق العديد من الإنجازات سواء على الصعيد الآسيوي أو العالمي.

معرباً عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية في اتحاد اللعبة الذين أثبتوا كفاءتهم في إدارة مختلف الفعاليات والبطولات سواء في الجانب التنظيمي أو الجانب الفني والتحكيمي، إضافة إلى وجود لاعبين قادرين على اعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

وأشار الشيخ عبدالله الشرقي إلى أنهم حريصون على دعم كل ما يخدم رياضة الإمارات في مختلف الأنشطة والجوانب سواء ما يتعلق برياضتي بناء الأجسام واللياقة البدنية والرياضات الأخرى وهي القوة البدنية ومصارعة الذراعين.

وأضاف: حريصون على رد الجميل للوطن ودعم كل ما يخدم المصلحة العامة وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة رياضة الإمارات، وسنكون دائماً في خدمة الجميع في القطاع الرياضي، وسنواصل العمل بإخلاص لدعم مسيرة التنمية وتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع عن طريق طرح الأفكار الجديدة وتبني المبادرات الهادفة وتحقيق الإنجازات باسم الإمارات.

فعاليات عالمية

وكشف رئيس اتحاد بناء الأجسام عن خطط المرحلة المقبلة في استضافة فعاليات عالمية مثل تنظيم أكبر المعارض الدولية رياضة بناء الأجسام، وقال: نتطلع مستقبلاً إلى تنظيم معرض دولي يعد من أكبر المعارض في العالم يضم بين جنباته كل التخصصات والمقتنيات للمهتمين بهذه الرياضة مثل الأجهزة والمعدات الرياضية.

إضافة إلى تسليط الضوء من خلاله على الطب الرياضي، ونحن في صدد الإعلان في الفترة المقبلة عن أخبار سارة وجديدة تعكس ريادة الإمارات ومكانتها العالمية في تنظيم كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية.

شكر وتقدير

وتوجه الشيخ عبدالله الشرقي بالشكر والتقدير إلى مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على التعاون الدائم مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، متوجهاً بشكره وتقديره إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا بشكل فاعل في نمو وتطور رياضة بناء الأجسام.

مشيراً إلى أن الشراكة الدولية مع الاتحادات العربية والآسيوية والدولية حققت مكاسب إيجابية كبيرة وثمن دور ملاك الصالات الرياضية في الدولة، منوهاً إلى أن الكثير منها يتمتع ببنية تحتية متطورة واحترافية مما أسهم بأن يتدرب اللاعبون في ظروف فنية وبدنية احترافية قادت إلى تطور سريع في المستويات الجسمانية للاعبين، وختم:

إن بناء الأجسام الإماراتية تتمتع بوجود مدربين عالميين من المواطنين أو المقيمين ويعملون وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مما يدعونا للفخر بذلك ويعزز توجهنا بالتعاون المشترك وتقديم الدعم الفني والإداري.

كما أشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بنادي ((بينوس)) الرياضي لمالكه أنيس بينوس الذي يستعد لتنظيم واحدة من أكبر البطولات في دبي بطولة ((بينوس كلاسيك)) في سبتمبر المقبل بمشاركة نجوم العالم، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في البطولة بدانة الدنيا دبي والتي توقع أن تكون لها أصداء كبيرة خاصة في ظل تميز النسخة الجديدة بارتفاع قيمة الجوائز المالية إلى مليون و200 ألف، وبمشاركة متوقعة تصل إلى 700 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

إضافة إلى وجود طاقم تحكيمي دولي سيشرف على البطولة، مؤكداً سعيهم دائماً إلى تنظيم أقوى البطولات التي تخدم رياضة بناء الأجسام وتلبي تطلعات شريحة واسعة من ممارسيها مما يسهم في تحقيق الاستدامة الرياضية خاصة للاعبي منتخباتنا الوطنية إلى جانب حكام اللعبة من الإمارات.