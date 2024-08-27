«دبي البحري» يستضيف المسابقة الإقليمية لشراع أصحاب الهمم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث لأصحاب الهمم، التي تقام للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط خلال الفترة من 2 ـ 6 أكتوبر المقبل.

ويستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث بدعم من مجلس دبي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الدولي تحت إشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بمشاركة 6 منتخبات تمثل الأشقاء من سلطنة عُمان والكويت والمغرب والبحرين وسوريا، إضافة لمنتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتهدف المسابقة الإقليمية المرتقبة لدعم الفعاليات الرياضية المتعلقة بذوي التحديات الذهنية والنمائية، وتشجيع رياضة الشراع الحديث في مجتمعات الأولمبياد الخاص تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة، وأهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

فرصة

وبشأن تنظيم المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث لأصحاب الهمم أشار طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى أن المسابقة تستلهم اهتمام القيادة الرشيدة للإمارات بفئة أصحاب الهمم، وبتوفير كافة طرق وأساليب الدعم لهم، واعتماد الرياضات المختلفة كسبيل لدمجهم.

وقال الهاشمي: ((نسعد بالإعلان عن تنظيم المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث، التي ستوفر فرصة للاعبينا لإثبات جدارتهم في هذه الرياضة الممتعة، وستدعم انفتاحهم على المنافسات الدولية، ونأمل أن تصبح دولة الإمارات عاصمة عالمية لتمكين أصحاب الهمم.

وأضاف: أتقدم بخالص الشكر والثناء إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على استضافة المسابقة، وأتطلع للترحيب بالوفود المشاركة فيها في وطنهم الثاني الإمارات، وأتمنى أن تمثل المسابقة قيّمة حقيقية لحركة الأولمبياد الخاص، ولحياة كافة اللاعبين المشاركين فيها)).

هدف

وقال محمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن استضافة المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص تؤكد سعي النادي الحثيث لإبراز القدرات التنظيمية والفنية القائمة، وإتاحة الفرص لأصحاب الهمم لإظهار قدراتهم خاصة بعد ظهورهم الملفت في المشاركات الخارجية، وكذلك مشاركتهم الناجحة ضمن السلسلة الوطنية للشراع الحديث (بطل الإمارات).

وأضاف: إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عكف طوال المواسم الماضية على تهيئة الظروف لإشراك هذه الشريحة المهمة في المجتمع وثبت ضمن أجندته كرنفال (بحر دبي) لأصحاب الهمم الذي أقيمت منه نسختان في المواسم الماضية بمشاركة فعالة من منتسبي أندية الدولة،

أهمية

ومن جهته أكد الدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص على أهمية إقامة هذا الحدث الإقليمي بعد انضمام رياضة الشراع إلى أجندة رياضات الألعاب العالمية بعد أن كانت رياضة استعراضية.

وبدأ الإعداد لنشرها في مختلف برامج الأولمبياد الخاص، خاصة وأن جميع برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطل على بحار ومحيطات، وأنها من الرياضات التي تندرج تحت الرياضات الموحدة، أي يمكن مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص فيها مع أقرانهم في فريق واحد.

مما يحقق فلسفة الدمج وقبول الآخر، وهي من أهم ركائز الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، كما أن رياضة الشراع كانت من ضمن الرياضات التي شهدتها الألعاب العالمية أبوظبي 2019 وحققت الكثير من النجاحات، كما كانت من الرياضات التي ضمتها الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.