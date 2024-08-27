«يد النصر» يستعد للموسم بثوب جديد

يستعد فريق كرة اليد بنادي النصر بشكل جديد في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد، بطموح وآمال عريضة لعودة العميد للانتصارات، هذا ما أعلن عنه وبتفاؤل عمران حسين الطواش المشرف الجديد على اللعبة في نادي النصر.

ووجه عمران الشكر والتقدير لإدارة القلعة الزرقاء ولشركة نادي النصر للألعاب الرياضية بالنادي برئاسة عبدالرزاق السيد الهاشمي وفيصل الطواش عضو مجلس إدارة اللجنة مشرف كرة اليد لمنحهم الثقة بتوليه هذه المهمة، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وبالتوفيق لتحقيق الطموحات المأمولة والمنشودة للعبة بشكل عام وللفريق الأول بشكل خاص كما هو في بقية الألعاب بالقلعة الزرقاء.

وأشار عمران إلى أن فرق كرة اليد ومنها الفريق الأول بدأت الاستعداد للموسم الجديد وبثوب جديد بالنسبة للفريق الأول بقيادة فنية تونسية من خلال المدرب ثابت محفوظ صاحب الخبرات الطويلة ،وسبق أن عمل مدرباً لفريق الجزيرة الإماراتي بالموسم 2018 - 2019 والأهلي البحريني 2021 - 2022.

وتم تعيين ابن النادي سعيد محمد المدرب السابق للفريق مساعداً للمدرب، والإداري فيصل غلوم، وتم التعاقد مع المحترفين محمد غازي بن شكري وأسامة بن محمد الشايب، وضم الحارس خالد سعيد من الشارقة بصفة الإعارة.