«تيم كاب» للغولف في أبوظبي 10 يناير المقبل

أعلنت جولة دي بي ورلد عن اختيار فرانشيسكو موليناري وجاستن روز، صاحبي المسيرة المظفرة بألقاب بارزة في البطولات الكبرى، كقائدين للنسخة الثانية من ((تيم كاب)) للغولف، التي ستقام على الملعب الوطني في منتجع أبوظبي للغولف من 10 إلى 12 يناير 2025.

وكان الإيطالي موليناري قائداً لفريق قارة أوروبا الذي فاز بلقب هذه البطولة قبل عامين، وسيواجه زميله في فريق كأس رايدر، روز، الذي يتولى بدوره قيادة فريق بريطانيا وإيرلندا لأول مرة.وسيقود الثنائي فريقين مكونين من عشرة لاعبين من جولة دي بي ورلد، للتنافس على مدار ثلاثة أيام، مع ترؤس لوك دونالد قائد كأس رايدر، المنافسات أيضاً التي ستقام في دولة الإمارات.

إضافة إلى موليناري وروز، سيضم الفريقان أفضل أربعة لاعبين متاحين من قارة أوروبا والمملكة المتحدة وإيرلندا وفق التصنيف النهائي لـ((السباق إلى دبي)) 2024، مع اختيار اللاعبين الخمسة المتبقين في كل فريق من قبل هذين القائدين بالتشاور مع دونالد.

وقال لوك دونالد، الذي سيقود فريق قارة أوروبا للمرة الثانية في كأس رايدر في ملعب بيثبيج بلاك في مدينة نيويورك الأمريكية العام المقبل: أنا سعيد حقاً بعودة ((تيم كاب)) لأنها وفرت بعض الخبرة للعديد من اللاعبين في العام الماضي، أعتقد أننا جميعاً حصلنا على الكثير خلال ذلك الأسبوع من حيث تجربة فريدة لبيئة الفريق. كما ساعد ذلك جميع اللاعبين المشاركين على فهم ما يعنيه تمثيل أوروبا في كأس رايدر، من خلال قادة كأس رايدر السابقين الذين جاءوا إلى الإمارات وتحدثوا إلى اللاعبين أثناء الحدث.

فرصة جيدة

وقال موليناري، قائد فريق قارة أوروبا: أنا سعيد للغاية بالحصول على فرصة قيادة فريق قارة أوروبا مرة أخرى، ومحاولة الدفاع بنجاح عن لقب ((تيم كاب))، لقد كان أسبوعاً مميزاً حقاً في عام 2023.وأضاف روز، قائد فريق بريطانيا وإيرلندا: سيكون من الغريب مواجهة موليناري في بطولة فرق بدلاً من أن نكون معاً في نفس الفريق، ولكن هذا شيء أتطلع إليه حقاً.