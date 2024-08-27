14 رياضياً يمثلون الإمارات في «بارالمبية باريس 2024» اليوم

تفتتح اليوم رسمياً فعاليات النسخة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، التي تختتم منافساتها 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة غير مسبوقة تتخطى أكثر من 4400 ورياضية يمثلون 168 وفداً بارالمبياً، يتنافسون في 22 تقام فعالياتها في 18 منشأة رياضية.

وتشارك الإمارات في هذه النسخة بـ 14 لاعباً ولاعبة في 5 هي الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والدراجات، ويرفع علم الدولة في طابور عرض الوفود المشاركة، الثنائي أحمد البدواوي، الدراجات، ومريم الزيودي، لاعبة منتخب ألعاب القوى.

وينطلق حفل الافتتاح، في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، في وسط العاصمة الفرنسية في المسافة الواقعة بين شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد بباريس، خارج حدود الملاعب على غرار الألعاب الأولمبية الأخيرة التي استضافتها باريس.

يشارك في حفل الافتتاح 5 آلاف رياضي ومسؤول، إلى جانب 140 مشاركاً من أصحاب الهمم.وتصل اليوم إلى باريس شعلة الألعاب البارالمبية، بعدما طافت ما يقرب من 50 مدينة منذ وصولها إلى الشواطئ الفرنسية يوم الأحد الماضي قادمة من ستوك ماندفيل في بريطانيا، مسقط رأس الألعاب البارالمبية وبعد مرورها تحت القنال الإنجليزي.

ووعد توني استانجيت، رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية بأن تكون المنافسات بمثابة ((مباراة العودة))، بعد منافسات دورة الألعاب الأولمبية.وقال عشية افتتاح الدورة: ((سيكتشف العديد من الفرنسيين هذه الألعاب البارالمبية، ولن يخيب أملهم لأنها ستتميز بنفس روح الألعاب الأولمبية))، واعداً بـ((رياضيين مذهلين)) و((مواقع منافسات متميزة)). وتسلط فقرات حفل الافتتاح على الرياضيين البارالمبيين والقيم التي يجسدونها، والروح الفريدة للألعاب البارالمبية.

فخر

وعلى صعيد متصل، يتزامن افتتاح دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) مع احتفالات الإمارات بيوم ((المرأة الإماراتية))، الذي يمثل مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة الإنجازات التي حققتها بنت الإمارات في شتى المجالات، ومن بينها الرياضة.

وتبلغ المشاركة النسائية في بعثة الإمارات (6 لاعبات) نسبة 43% من إجمالي عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين (14 لاعباً ولاعبة) بما يتماثل تقريباً مع النسبة العالمية التي أعلنت عنها اللجنة البارالمبية الدولية في ((باريس 2024)) والتي تصل إلى 45% من إجمالي المشاركين في الدورة.

وتضم قائمة لاعبات الإمارات في ((باريس 2024)) كلاً من عائشة المهيري، وعائشة الشامسي (الرماية)، ونورة الكتبي ومريم الزيودي وذكرى الكعبي (ألعاب القوى)، علاوة على مريم الظنحاني (الجودو).

وتعد عائشة المهيري نموذجاً يحتذى به للمرأة الرياضية الإماراتية، باعتبارها بطلة في الرماية وحققت العديد من الإنجازات عبر مسيرتها، وحققت الأرقام التأهيلية إلى دورتي الألعاب البارالمبيتين ((طوكيو 2020)) و((باريس 2024))، ولها مشاركات مميزة في بطولات العالم للرماية في نيودلهي وليما والعين، والألعاب الآسيوية بهانجتشو، في ظل كونها أم لـ5 أبناء متفوقين (4 بنات وولد).

وعبرت المهيري، عن فخرها بكونها بنت الإمارات تلقى كل الدعم والاهتمام من الدولة والقيادة الرشيدة، الأمر الذي أهلها لنيل مكانتها في المجتمع كلاعبة رياضية، ربة أسرة وأم، حيث لم تحُل ممارستها للرياضة وتحقيق الإنجازات المحلية والخارجية، دون الاهتمام بواجبها كأم ورعاية أبنائها ومستقبلهم الدراسي.

وقالت: ((أشعر بالفخر لاحتفالي بيوم المرأة الإماراتية تزامناً مع استعدادي لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) وسط دعم واهتمام ورعاية كبيرة من قبل القيادة الرشيدة، وهو إن دل فيدل على قيمة ومكانة المرأة الإماراتية وقدرتها على مواجهة أي تحد)).

وأضافت: ((ساهمت القوانين التي أرستها حكومة دولة الإمارات في تعزيز مكانة المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، دون تفرقة بين أصحاب الهمم وأقرانهم من الأسوياء، فالجميع ينال حقه في ممارسة دوره داخل المجتمع)).ولدى المهيري 5 أبناء (4 بنات) من بينهن المهندسة وعالمة البيئة .

والتي تدرس أمن المعلومات، والبقية في مراحل التعليم المختلفة.وقالت: ((الأمومة لا يمكن أن تكون عائقاً أمام المرأة العاملة أو الرياضية، بل هي حافز لها على مضاعفة جهدها، وفرض شخصيتها على مجريات حياتها وتنظيمها بالشكل الصحيح)).