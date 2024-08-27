كأس الاتحاد للجودو.. ضربة بداية الموسم من الصالة الجديدة

أعلن اتحاد الإمارات للجودو أول من أمس فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد للجودو للشباب والناشئين الذكور، التي ينظمها الاتحاد تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، كأولى بطولات الموسم المحلي الجديد 2024 – 2025.

والتي ستنطلق منافساتها يوم السبت 14 سبتمبر المقبل بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس (كبروفة قبل افتتاحها الرسمي) ويستمر التسجيل للمشاركة حتى يوم الاثنين 9 سبتمبر المقبل.وحددت اللائحة الفنية للبطولة المشاركة للمواطنين والمقيمين مواليد 2007 ـ 2008 ـ 2009 بالنسبة للناشئين ومواليد 2004 – 2005 – 2006 بالنسبة لفئة الشباب، على أن تجرى عملية الميزان الرسمي للمشاركين عصر يوم 13 سبتمبر بصالة الاتحاد الجديدة وفي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي خورفكان..

وسمحت اللائحة الفنية بمشاركة 4 لاعبين بحد أقصى في كل وزن بحيث يشارك 3 لاعبين مواطنين ولاعب مقيم في كل وزن، كما يسمح المشاركة بعدد 4 مواطنين في كل وزن وتحددت أوزان تلك الفئات حسب اللائحة.

وأكملت اللجنة الفنية لنشاط الاتحاد المحلي برئاسة السيد محمد جاسم أمين السر العام المساعد كافة الترتيبات لانطلاق الموسم الجديد، وفقاً للجدول الزمني والشروط الفنية لكل مسابقة، ومن المنتظر أن يحظى الحدث بمتابعة دقيقة من قبل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خاصة العمرية من أجل انتقاء المواهب المؤهلة لدعم المنتخبات.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد الجودو التهنئة لكافة الأندية الأعضاء، بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد المحلي للموسم الجديد بالمقر الجديد في بني ياس، معرباً عن أمله في أن يفرز الموسم الجديد مواهب جديدة واعدة، تمثل دعماً للمنتخبات الوطنية المختلفة، وموجهاً الشكر لكل الأندية والمدارس والمراكز التي استضافت نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يتواصل التعاون لما فيه مصلحة رياضة الإمارات.