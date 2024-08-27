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الطائرة تواصل احتفالية أول ميدالية آسيوية منذ 18 عاماً

8/27/2024 7:13:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لايزال منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة يعيش الأجواء الاحتفالية، بعد الفوز بالميدالية الفضية للنسخة الثانية من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب من مواليد 2005، بحلوله في المركز الثاني للترتيب العام بخسارته للمباراة النهائية أمام منافسه منتخب السعودية 2 ـ 3.

وزاد من فرحة التتويج بالفضية، منافسة لاعبي شباب ((الأبيض)) بقوة على الجوائز الفردية للبطولة، وحصول كل من خليفة محمود على جائزة أفضل معد، وديسيني لومبوتو على جائزة أفضل لاعب مركز (2)، وسامي طارق على جائزة أفضل لاعب مركز (3).

وتمثل فضية بطولة غرب آسيا الثانية، أفضل إنجاز للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة على الصعيد القاري في كل الفئات، رجال، شباب وناشئين، وأول ميدالية ملونة تحصدها منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة منذ أكثر من 18 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني لشباب الطائرة، أنهى مشاركته الإيجابية في بطولة غرب آسيا، بعدما خاض 7 مباريات بداية من الدور التمهيدي وصولاً إلى المباراة النهائية، وحقق خلالها الفوز في 5 مباريات، مقابل الخسارة في مباراتين.

واستهل ((الأبيض)) مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على فلسطين 3 ـ 0، ولبنان 3 ـ 2، قبل أن يخسر أمام السعودية 1 ـ 3، ليعود ويتفوق على الأردن 3 ـ 0، وتخطى في ربع النهائي منافسه منتخب قطر 3 ـ 0، قبل أن ينجح في عبور البحرين 3 ـ 0 في نصف النهائي، ويكتفي بالوصافة والميداليات الفضية بعد الخسارة أمام السعودية 2 ـ 3 في النهائي.

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