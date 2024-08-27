إطلاق مراكز لتطوير مواهب الألعاب الجماعية بأندية دبي

أعلن مجلس دبي عن إطلاق ((مراكز تطوير مواهب الألعاب الجماعية بأندية دبي)) للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة، وذلك في إطار جهود المجلس لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب في مختلف المجالات.

وعقد مجلس دبي الرياضي عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الأندية والاتحادات الرياضية لألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، أندية دبي الأربعة شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، وتم خلالها مناقشة الإطار التنفيذي لمراكز الموهوبين التي توزع على الأندية، حيث يحتضن نادي النصر مركز المواهب في كرة السلة، ويستضيف نادي الوصل مركز المواهب في الكرة الطائرة.

فيما يضم نادي شباب الأهلي مركز المواهب في كرة اليد، ويضم كل مركز من المراكز الثلاثة أفضل 60 موهبة يتم اختيارها من أندية دبي، وسيتم تنظيم تجمعات دورية لهؤلاء اللاعبين ومشاركتهم في مباريات محلية وبطولات دولية وبرامج معايشة.

معايير

وتتولى الإدارات الفنية للاتحادات بالتعاون مع أندية دبي وضع معايير اختيار المواهب الرياضية، وتحديد الكشف النهائي للمواهب للموسم الرياضي 2024 – 2025، ومتابعة تنفيذ البرنامج الفني لتجمعات المواهب بالمراكز، والإشراف على الاختبارات والقياسات البدنية والفنية للمواهب، وتنظيم دورات تدريبية للمدربين الوطنيين، وإعداد ملف تعريفي خاص بكل موهبة.

والمشاركة في البطولات الدولية، وإعداد تقرير فني للمركز بنهاية الموسم الرياضي. وسيتولى مركز القياسات لأكاديمية سبورتيفاي عرض تقرير الاختبارات البدنية للاعبين بشكل دوري، حيث سيتم إرسال كشف المواهب الرياضية للموسم الرياضي 2024 – 2025 حسب الفئات العمرية المستهدفة في كل مركز، وتحديد القائمة النهائية للمواهب من خلال معاينة المديرين الفنيين للاعبين أثناء التجمعات والمباريات ونتائج الاختبارات من مركز القياسات المختص.

كما عقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً مع مديري الأكاديميات والمديرين الفنيين في أندية دبي لمناقشة ما تم إنجازه في مركز تطوير مواهب كرة القدم بالأندية في نهاية الموسم السابق، ووضع خطة العمل الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، أطلق المجلس الموسم الماضي مراكز تطوير مواهب كرة القدم بأندية دبي التي تم فيها إخضاع أكثر من 120 لاعباً من الموهوبين لبرنامج مكثف من الاختبارات الفنية والبدنية والنفسية، وتم اختيار أفضل 75 لاعباً من النخبة تم توزيعهم على ثلاثة مراكز تدريبية حسب فئتهم العمرية.

حيث تدرب اللاعبون من فئة 12 و13 سنة في مركز تطور المواهب في نادي الوصل، والفئة العمرية 14 و15 سنة في مركز تطوير المواهب بنادي شباب الأهلي، والفئة العمرية 16 و17 سنة تدربت في مركز تطوير المواهب بنادي النصر.

ويأتي الهدف من إطلاق مراكز الموهوبين إلى استقطاب أفضل مواهب أندية دبي في كافة الألعاب الجماعية والفردية ضمن مراكز تدريب متخصصة تحت إشراف كوادر فنية ذات كفاءة عالية، وتقديم الدعم الشامل للمواهب بما في ذلك الجوانب الفنية والصحية والتغذية والدراسية، وتوفير أفضل الظروف الملائمة للتركيز على صقل المواهب بطريقة علمية متطورة، وتصعيد رياضيين مميزين من مختلف المراحل العمرية وصولاً إلى الفريق الأول مؤهلة لتحقيق الإنجازات، تطوير قدرات المدربين المواطنين ومساعدي مدربي الفريق الأول.