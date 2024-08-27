«دبي ملينيوم» ينضم إلى قاعة مشاهير السباقات البريطانية

انضم الجواد الأسطوري ((دبي ملينيوم)) بطل كأس دبي العالمي عام 2000 وأعظم خيل حمل شعار جودلفين، إلى قاعة مشاهير سلسلة كيبكو لأبرز الأبطال في تاريخ السباقات البريطانية.ومن المقرر أن يتم إدخال ((دبي ملينيوم)) رسمياً في قاعة المشاهير ضمن حفل سباق يوم الأبطال البريطانيين في أكتوبر المقبل بمضمار آسكوت، في نفس المكان الذي شهد انتصاراته في سباقات ((كوين إليزابيث 2))، و((برنس أوف ويلز ستيكس)).

ويملك ((دبي ملينيوم)) مسيرة حافلة بالإنجازات حيث حقق الفوز أربع مرات في سباقات الفئة الأولى، وجاءت خسارته الوحيدة ضمن مسيرة مهنية رائعة عندما لم يتحمل مسافة الميل ونصف الميل في سباق الداربي، وتفوق على زميله جواد جودلفين اللامع ((ديلامي))، وكذلك على ((جاينتس كوزواي))، و((مونتجو)) عقب اقتراع عام.

بداية واعدة

ولد ((دبي ملينيوم)) بمزرعة دلهام هول في مارس 1996، وأطلق عليه هذا الاسم بعد بداية واعدة لمسيرته التدريبية مع ديفيد لودر، واستهل ابن ((سيكينغ ذا غولد)) سيرة مثالية بفوزه بفارق خمسة أطوال في يارموث في أكتوبر 1998.

وتم نقل الجواد إلى جودلفين تحت إشراف المدرب سعيد بن سرور قبل موسمه في عمر الثلاث سنوات، واستمر في إبهار الجميع بانتصاراته في دونكاستر وغودوود قبل أن يتراجع إلى المركز التاسع في سباق الداربي. وقدم ((دبي ملينيوم)) عروضاً مميزة في العديد من المحطات خلال مسيرته منها فوزه بسهولة بسباق ((بري اوجين آدم)) وأنهى موسمه بفوزين على مسافة الميل.

حيث أردف عرضاً رائعاً في سباق بري جاك لو ماروا بانتصار مذهل بفارق ستة أطوال في سباق ((كوين إليزابيث 2)). وشهدت الألفية الجديدة تجلي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينما فاز ((دبي ملينيوم)) بكأس دبي العالمي لعام 2000 بأسلوب رائع، محطماً الرقم القياسي لمضمار ند الشبا بحوالي نصف ثانية، منهياً السباق بفارق ستة أطوال.

استعراض

وعاد ((دبي ملينيوم)) إلى العشب لخوض سباق ((برنس أوف ويلز ستيكس)) في رويال آسكوت، ومرة أخرى حوّل أحد أكبر سباقات العالم إلى استعراض، حيث هزم ((سوميتاس)) بفارق ثمانية أطوال غير أن الإصابة حرمته من المنافسة في السباقات مرة أخرى وعاد إلى مزرعة دلهام هول، عقب ذلك حدثت مأساة في أبريل 2001، حيث أصيب ((دبي ملينيوم)) بداء العشب ولم تفلح كل جهود الفريق البيطري الخبير في إنقاذه.

ويتواصل إرث ((دبي ملينيوم)) في التألق من خلال ولده ((دباوي))، الفحل الأكثر نجاحاً في بريطانيا على الإطلاق، وكذلك من خلال أحفاده ((نايت أوف ثندر))، ((تو دارن هوت))، ((غياث))، ((مودرن غيمز))، ((نافال كراون))، و((سبيس بلوز))، وجميعهم يقفون كفحول تحت مظلة دارلي.

موقع فريد

علق هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في المملكة المتحدة ودبي قائلاً: من بين مجموعة من الخيول المميزة الأخرى، يشغل دبي ملينيوم موقعاً فريداً، فهو الموصوف بأنه الحصان المفضل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولقد شكلت مسيرته وإرثه جزءاً من جودلفين وجسّدت روح دبي، وفرضت سيطرته بالفوز بكأس دبي العالمي.

وهو السباق الذي سمي الحصان لأجل المنافسة والفوز به، بأسلوب استثنائي، وكذلك كانت انتصاراته الأخرى على المستوى الأعلى بما في ذلك سباق برنس أوف ويلز في مهرجان رويال آسكوت. واختتم أندرسون حديثه قائلاً: بعد 23 عاماً، لا يزال وجوده محسوساً من خلال ولده الفحل الرائد عالمياً ((دباوي)) وعدد من أحفاده الذين أصبحوا قوة مؤثرة في تحسين سلالة الخيول مستقبلاً.