خالد عيسى.. موعد لتألق عالمي جديد مع العين في كأس القارات

على بعد أقل من شهر وتحديداً في 22 سبتمبر المقبل، يقود حارس العين الدولي خالد عيسى، زملاءه بالفريق البنفسجي لخوض أول مهمة خارجية لهم في مواجهة فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي على ملعب استاد هزاع بن زايد، في أولى كأس القارات التي يشارك فيها العين بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة 2024 قبل التعديل، وسينتقل الفائز منهما لمواجهة الأهلي المصري على ملعب الأخير في 29 أكتوبر 2024.

وتبدو الفرصة مواتية للحارس الدولي لمتابعة رحلة التألق وإبهار العالم في المنافسات القارية والعالمية، ليكرر سيناريو تألقه اللافت والذي قاد به العين لنهائي كأس العالم للأندية 2018 بيقظته في جميع المباريات وتصديه الإعجازي لركلات الترجيح خصوصاً أمام ريفر بليت في المباراة التي فاز بها العين وتأهل بموجب الفوز للنهائي العالمي.

كما تألق الحارس الكبير في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا 2024 خصوصاً في ربع النهائي أمام النصر بتصديه لركلات ترجيح ليقود العين لنصف النهائي ومن بعد ذلك التتويج باللقب العالمي الكبير.وفي فبراير الماضي كافأ نادي العين خالد عيسى (35 عاماً)، مع زميله الظهير الأيمن بندر الأحبابي (34 عاماً)، بعقدين طويلي الأجل كرد لوفاء اللاعبين الكبيرين اللذين ظلا مخلصين للنادي، وحققا إنجازات على المستويين المحلي والآسيوي، منها بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2016، وثنائية الدوري والكأس، وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية في نفس العام 2018.

جبل حفيت

وتعول جماهير الكرة الإماراتية بصفة عامة والعين على وجه الخصوص كثيراً على الحارس عيسى (35 عاماً) والملقب بـ((جبل حفيت)) لقيادة الفريق في ثلاث بطولات خارجية كبيرة وهي كأس القارات، وكأس النخبة الآسيوية، ومونديال العالم للأندية والذي يشارك فيه الحارس الدولي للمرة الثانية.

وخلال مسيرته الممتدة منذ التحاقه بالعين قادماً من الجزيرة في وقت سابق من عام 2013 حقق خالد عيسى، الكثير من الألقاب الفردية والجماعية طوال 12 موسماً إذ توج مع الفريق 9 مرات منها 3 ألقاب دوري، و2 لقب كأس رئيس الدولة، ومرة واحدة توج بطل السوبر ومثلها بطل كأس الرابطة، وكأس السوبر المغربي الإماراتي، ودوري أبطال آسيا 2024، كما حقق وصافة مونديال العالم 2018، وقبلها وصافة دوري أبطال آسيا 2016.

كما حصد عيسى جوائز فردية عدة إذ حصل على جائزة أفضل حارس مرمى بالإمارات 3 مرات في مواسم 2014 - 2015، و2017 - 2018، و2021 - 2022، وأفضل حارس في كأس العالم للأندية عام 2018، وأعلى حارس ينال تقييماً في دوري أبطال آسيا 2024، وأكثر حارس تصدياً في نفس النسخة بواقع 58 تصدياً من البطولة القارية البارزة، وقبل ذلك تم اختياره كأكثر حارس تصدياً في مونديال العالم 2018.

كما يعتبر أكثر حارس يحافظ على شباكه نظيفة بدوري أبطال آسيا وأول حارس حارس بتاريخ كأس العالم للأندية ينال لقب رجل المباراة مرتين، وأكثر من تصدى لمحاولات المنافسين في المونديال بواقع 13 تصدياً، وأكثر من لعب مع العين بدوري أبطال آسيا بواقع 78 مباراة.