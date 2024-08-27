بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لعام 2024، والتي يستضيفها نادي شباب الأهلي في دبي بداية من الجمعة وحتى الأحد.

وتشهد البطولة مشاركة 1400 ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم، حيث يسجل اليوم الأول منافسات فئة البراعم، واليوم الثاني الناشئين والأساتذة واليوم الثالث الهواة والمحترفين.

وتمنح هذه البطولة الفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كل فئة، وتستقطب نخبة أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، ولا سيما الراغبين في تعزيز فرصهم في المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتأهل للفوز بجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في ختام الموسم.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو باهتمام محلي ودولي كبير وتشكل محطة مهمة لجميع اللاعبين. وتتمتع هذه الجولات بأعلى معايير التنظيم والاحترافية، ما يجعلها المنصة المثالية لجذب نخبة لاعبي الجوجيتسو المحترفين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتابع: ((من أهم مكاسب البطولة أيضاً، التركيز على فئات الأطفال والبراعم من مختلف المراحل السنية والذين يمثلون مستقبل الرياضة وركيزة تطورها في السنوات القادمة، بما ينسجم مع خطط الاتحاد لاكتشاف ودعم المواهب وصناعة الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً)).

وقال طارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: ((تهدف بطولات رابطة أبوظبي إلى لعب دور محوري في تطوير هذه الرياضة وتعزيز انتشارها على مستوى العالم، استناداً إلى مكانة أبوظبي العالمية موطناً لأقوى البطولات والفعاليات ووجهة للأبطال من مختلف دول العالم)).

وقال إيغور سيلفا، مدرب أكاديمية كوماندو جروب: ((لطالما شكلت بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو محطة مهمة للاعبينا، لذا نحرص على الاستعداد جيداً والتدرب بشكل مكثف لتسجيل مشاركة قوية في البطولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها. ونشيد بنجاح رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو واتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم بطولات عالمية المستوى، تساهم في تطوير رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والعالمي.)).