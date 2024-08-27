مربط دبي يحرز ثلاثية ذهبية ولقباً برونزياً في «براغ الدولية»

عاد مربط دبي للخيول العربية إلى واجهة المنافسات الأوروبية بأسلوبه الخاص في التربع على القمة والمركز الأول موقعه الطبيعي، وذلك خلال منافسات بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 التي اختتمت قبل أمس الأول في العاصمة التشيكية بمشاركة أقوى المرابط الأوربية والخليجية.

وأكد مربط دبي سيطرته محرزاً 3 ألقاب ذهبية ولقباً برونزياً ولقب أفضل مربٍ، محافظاً على إنجازه القياسي الذي حققه العام الماضي في البطولة برصيد 4 ذهبيات وفضية وبرونزية.وأحرزت المهرة دي روي ذهبية المهرات بعمر السنة، كما نالت المهرة دي آسرة ذهبية المهرات. وسجلت الفرس دي جودي ذهبية بطولة الأفراس،، فيما انتزعت المهرة الجديدة دي ضو في أول مشاركة لها اللقب البرونزي.

ويحتفظ مربط دبي بإنجازه القياسي تاريخياً في بطولة براغ الدولية، بتسجيله أكثر ألقابها وأعلى مراتب إنجازاتها. وبلغ بالإنجازات قمتها في بطولة العام الماضي 2023 بتحقيقه سوبرهاتريك ذهبياً ولقباً فضياً ولقباً برونزياً.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالمحافظة على الإنجاز القياسي للمربط في براغ الدولية وإحرازه المركز الأول، منوهاً بمستوى التنظيم وعلو التنافس. وقال التوحيدي: ((مربط دبي ملتزم بالمنافسة على المركز الأول محلياً ودولياً والمحافظة على المكانة الريادية والقوة الإنتاجية عالمياً.

وبطولة براغ محطة أوروبية حيوية نحرص على منحها ما تستحق من اهتمام، ولذلك رشحنا عدداً من أجمل الخيول التي أكدت جدارتها العالمية بين منافسين أقوياء. نحمد الله على هذا الإنجاز الجديد الذي يعزز مكانة مربطنا القيادية والتاريخية في دولية براغ)).

وعبر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في براغ، مؤكداً أنها عبرت عن مستوى خيول المربط ضمن منافسة قوية ومتميزة.وقال: ((بطولة براغ متميزة بمستواها التنظيمي الجيد وقوة المواصفات الجمالية العالية والعالمية للخيول والمرابط الدولية المشاركة. خيولنا حققت أهداف المربط وأضافت إلى أرصدتها الذهبية المتجددة مزيداً من الألقاب، وحافظ المربط على لقب الأفضلية في الإنتاج والتربية، وهذه إنجازات تليق بمكانة مربط دبي كأفضل مربط في العالم)).