55 جنسية من مختلف القارات تشارك في دوري المحترفين

تعكس الإمارات، نهج الدولة في التسامح والتعايش بمشاركة عشرات اللاعبين مع فرق دوري المحترفين الذين يمثلون 55 دولة من مختلف قارات العالم في الموسم الجديد 2024 ـ 2025، مع إمكانية زيادة العدد قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي مطلع أكتوبر المقبل، في ظل بحث بعض الأندية عن المزيد من الصفقات لإكمال صفوفها، مع مشاركة 14 مدرباً من 9 دول مختلفة.

ومن أهم الأسباب التي ساعدت في تعدد الجنسيات، تميز ملاعب الإمارات بالمحبة والتسامح والروح الرياضية التي تعكس واقع الحياة في الدولة، ونهج المجتمع في التعايش بأمن وأمان تحت ظل القيادة الرشيدة، حيث تعتبر ملاعب ومدرجاتها، صورة مصغرة لطبيعة الحياة في الدولة.

إضافة إلى السمعة التي تتمتع بها الإمارات عالمياً، من واقع سهولة الحياة وتوفر كل المقومات والاحتياجات المتعلقة بالصحة والتعليم والسياحة والترفيه، علاوة على أنها سوق عالمي جاذب للاستثمار، ما جعلها وجهة جاذبة لكل فئات المجتمع ومنهم نجوم كرة القدم والعديد من الأنشطة الرياضية الأخرى.

وأسهمت كل هذه المميزات، في مساعدة الأندية في إبرام الصفقات مع أبرز النجوم والذين يتجاوبون مع عروضها، وكذلك الحال مع المدربين الأجانب بعد أن أصبحت الإمارات وجهة جاذبة لهم، ويجعلها البعض مقراً لإقامته حتى بعد نهاية ارتباطه مع ناديه.

وعكست الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين قبل أيام قلائل التي شهدت مشاركة عشرات اللاعبين الأجانب، روح المحبة والتسامح، في ظل التنافس الرياضي الشريف على أرضية الملعب والمدرجات، بمشاركة العديد من اللاعبين الذين يحملون مختلف الجنسيات في أرضية الملعب، مع التنوع الكبير في المدرجات والتي تجمع مشجعي الأندية من دول عديدة والذين يساندون فرقهم ويقدمون لها الدعم المعنوي بعيداً عن التعصب أو العنف الرياضي الذي تشهده العديد من المدرجات حول العالم.

وكان لافتاً خلال جولة افتتاح بطولة الدوري، اللقاء الذي جمع بين النرويجي روني ديلا مدرب الوحدة، والصربي غوران توفيغدزيتش مدرب عجمان، قبل إطلاق صافرة البداية، والذي تميز بالروح الرياضية وغياب الشحن والتوتر، على خلفية أن روني خلف غوران في تدريب ((العنابي))، والعديد من المشاهد بين اللاعبين في أرض الملعب والتي تحكي عن التسامح في ملاعب وأرض الإمارات.

ويضع العدد الكبير من الجنسيات المختلفة ((دورينا)) في صدارة الدوريات الدولية، من واقع تنوعه الكبير والذي يستقطب نجوماً من دول تفضل مناشط رياضية أخرى غير كرة القدم مثل الهند وباكستان التي لديها لاعبون مع فرق ((دورينا))، تأكيداً للتنوع الكبير الذي يعتبر إحدى أبرز مميزات ملاعب الإمارات، بجانب نجوم من أوروبا وأفريقيا والعديد من الدول العربية، الذين ينشطون مع مختلف الفرق.