البنتاغون: الناقلة سونيون تسرب نفطاً في البحر الأحمر

قال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن ناقلة النفط الخام (سونيون) التي تحمل العلم اليوناني لا تزال مشتعلة في البحر الأحمر ويتسرب منها النفط

الآن على ما يبدو، بعد أن هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية.

وأضاف المتحدث أن طرفاً ثالثاً حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ (سونيون) لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.