البنتاغون: الناقلة سونيون تسرب نفطاً في البحر الأحمر

البنتاغون: الناقلة سونيون تسرب نفطاً في البحر الأحمر
التاريخ
8/27/2024 7:13:20 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن ناقلة النفط الخام (سونيون) التي تحمل العلم اليوناني لا تزال مشتعلة في البحر الأحمر ويتسرب منها النفط
الآن على ما يبدو، بعد أن هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية.
وأضاف المتحدث أن طرفاً ثالثاً حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ (سونيون) لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.
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