موسكو لواشنطن: الحرب العالمية الثالثة لن تقتصر على أوروبا

صعّدت موسكو لهجتها ضد الغرب، على وقع التصعيد الحاصل على جبهة أوكرانيا، وأطلقت تحذيراً للولايات المتحدة من اندلاع حرب عالمية ثالثة لن تقتصر على أوروبا، وفيما شن الروس هجمات جوية ثقيلة على أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف استخدمت طائرات مقاتلة من طراز إف - 16 تسلمتها من شركائها الغربيين لصد الضربات الجوية الروسية الأخيرة، وإن جيشه أجرى اختباراً ناجحاً لأول صاروخ باليستي محلي الصنع.

لعب بالنار

وقالت روسيا إن الغرب ((يلعب بالنار)) عبر التفكير في السماح لأوكرانيا بضرب أراض داخل روسيا بصواريخ غربية وحذرت واشنطن من أن حرباً عالمية ثالثة إذا اندلعت لن تقتصر على أوروبا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب يسعى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا ((ويبحث عن المتاعب)) من خلال التفكير في طلبات أوكرانية لتخفيف القيود على استخدام الأسلحة المستوردة.

وقال لافروف للصحافيين في موسكو: ((نؤكد الآن ثانية أن اللعب بالنار، وهم مثل أطفال صغار يلعبون بأعواد الثقاب، أمر خطير جداً (للكبار) المؤتمنين على الأسلحة النووية في دولة غربية أو أخرى)). وأضاف ((الأمريكيون يربطون بلا لبس بين محادثات حول حرب عالمية ثالثة باعتبارها شيئاً إذا حدث فسيؤثر على أوروبا حصرياً)).

وقال إن عقيدة روسيا النووية واضحة. وقال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إن موسكو لا تصدق تأكيدات الغرب بأنه لا علاقة له بالهجوم على كورسك. كما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن تورط الولايات المتحدة ((حقيقة واضحة)). وأضاف إن المسار التصعيدي لواشنطن بات أشد صعوبة.

وأضاف: الأمر هو أن الأمريكيين تخلوا عما تبقى من المنطق ويعتقدون أن كل شيء مباح لهم.. ويتبع عملاؤهم في كييف نفس مناهجهم، مثل هذه التصرفات ربما تؤدي إلى عواقب وخيمة من حيث رد فعل روسيا، وإن واشنطن على علم بطريقة رد موسكو.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة وبريطانيا زودتا أوكرانيا بصور من الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى عن كورسك في الأيام التي أعقبت هجوم أوكرانيا. وأضافت أن المعلومات المخابراتية استهدفت مساعدة أوكرانيا في تتبع التعزيزات الروسية بشكل أفضل.

تطورات ميدانية

وحفل المشهد الأوكراني - الروسي بالتطورات الميدانية، ففيما أعلنت كييف سيطرة قواتها على مساحات واسعة من كورسك وأسرها مئات الجنود منذ بدء التوغل، شن الروس هجمات جوية ثقيلة على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني، أمس، أن قواته تسيطر على ما يقرب من 1300 كيلومتر مربع من مقاطعة كورسك الروسية. وقال الجنرال أوليكساندر سيرسكي، إن أوكرانيا أسرت 594 سجيناً روسياً في عمليتها التي بدأت في 6 أغسطس وفاجأت روسيا، مضيفاً إن القوات الأوكرانية تواصل التقدم في منطقة كورسك الروسية، لكنه حذر من أن موسكو تعزز قواتها على جبهة بوكروفسك في الشرق حيث تتقدم القوات الروسية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات الروسية تصدت لـ11 هجوما أوكرانياً في محيط 4 بلدات في كورسك، وإن القوات الأوكرانية خسرت نحو 65 عسكرياً بين قتيل وجريح، ودُمرت ناقلة جنود مدرعة وثماني مركبات قتالية مدرعة.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود غرب روسيا، إن الوضع على الحدود مع أوكرانيا صعب لكن تحت السيطرة، وذلك في أعقاب أنباء عن هجوم أوكراني.

قرية جديدة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية أخرى في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا قرب مدينة بوكروفسك التي تعد مركزاً لوجستياً مهماً.

وفيما أظهرت تقارير أولية صادرة عن السلطات الأوكرانية، أن روسيا شنت هجمات جوية ثقيلة على أنحاء أوكرانيا، مستخدمة أسلحة متنوعة أسفرت، بحسب السلطات الأوكرانية، عن مقتل 5 أشخاص، اثنان منهم بهجوم صاروخي على فندق في منطقة كريفي ريه، و3 آخرون في هجمات بطائرات درون في منطقة زابوريجيا، فيما أفاد شهود بسماع دوي انفجارات قوية في كييف في وقت مبكر.

رؤية سلام

إلى ذلك، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن كييف استخدمت طائرات مقاتلة من طراز إف - 16 تسلمتها من شركائها الغربيين لصد الضربات الجوية الروسية الضخمة الأخيرة.

وقال في مؤتمر صحافي: قمنا بتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة باستخدام طائرات إف - 16، مكرراً أيضاً أن عدد الطائرات التي تلقتها كييف لم يكن كافياً. كما أعلن زيلينسكي، أن جيشه أجرى أخيراً اختباراً ناجحاً لأول صاروخ باليستي محلي الصنع.

وقال زيلينسكي إن الحرب مع روسيا ستنتهي في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن كييف يجب أن تكون في موقف قوي خلال قمة تأمل عقدها هذا العام لدعم رؤيتها للسلام.

تحذير

بدوره، حذّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، من أن قرب المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية من محطة كورسك للطاقة النووية في روسيا خطير للغاية، نظراً إلى أن مفاعلاتها معرضة للخطر.

وقال غروسي بعدما زار محطة كورسك، إن محطة للطاقة النووية من هذا النوع قريبة إلى هذا الحد من نقطة تماس أو جبهة عسكرية هي حقيقة خطيرة للغاية.

دعم أمريكي

في الأثناء، دان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما أسماه الهجوم الشائن الذي شنّته روسيا على شبكة الطاقة الأوكرانية، مؤكداً أن روسيا لن تنجح أبداً في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا، متعهداً مواصلة دعم كييف.