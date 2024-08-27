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ترامب يهاجم هاريس بشأن الانسحاب من أفغانستان

8/27/2024 7:13:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هاجم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، موجهاً تحية لذكرى 13 جندياً قتلوا في اعتداء، وذلك بعد ثلاث سنوات على الأحداث. وفي حديثه أمام الرابطة الوطنية للحرس الوطني في ديترويت، وصف ترامب الانسحاب من أفغانستان وما رافقه من أحداث بأنها إذلال تسببت به كامالا هاريس وجو بايدن.

واتهمها بأنها ضحكت حتى حين سألها أحد الصحافيين عن مواطنين أمريكيين ما زالوا عالقين في أفغانستان. وقال فريق حملة ترامب في بيان، إنه وباعترافها، أدت كامالا هاريس دوراً رئيسياً في الانسحاب الكارثي من أفغانستان.

إلى ذلك، قدم المستشار الخاص جاك سميث، استئنافاً ضد حكم يقضي برفض القضية المتعلقة بالوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في مقر إقامته في مار إيه لاجو بولاية فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض. وقامت القاضية الاتحادية إيلين كانون، التي تم تعيينها من قبل ترامب، برفض القضية في منتصف يوليو، مشيرة إلى شكوك حول قانونية تعيين وزارة العدل الأمريكية لسميث.

وفي مذكرة قُدّمت الاثنين، جادل سميث بأن قرار كانون بإلغاء القضية يتعارض مع سلسلة من القرارات المستمرة.. وهو مخالف للممارسات الشائعة والمتبعة منذ فترة طويلة في وزارة العدل وفي جميع أنحاء الحكومة.

وخلص سميث إلى أن محكمة الاستئناف يجب أن تلغي أمر الرفض وتعيد القضية لمزيد من الإجراءات. وقام المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، بتعيين سميث لقيادة التحقيق في قضية الوثائق السرية في نوفمبر 2022.

كما تم تكليفه بقيادة التحقيق في الأحداث التي وقعت بعد الانتخابات الرئاسية 2020، بما في ذلك دور ترامب في اقتحام مبنى الكابيتول يناير 2021. وتم توجيه اتهام لترامب في قضية الوثائق العام الماضي، لكن القضية توقفت ولم يكن من المتوقع أن تبدأ قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، والتي من المقرر أن يترشح فيها ترامب كمرشح الحزب الجمهوري.

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