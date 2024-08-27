فرق الطوارئ تسابق الزمن بعد انهيار سد أربعات

تسابق فرق الطوارئ السودانية الزمن، لمعرفة عدد مفقودي الفيضانات الناجمة عن انهيار سد أربعات في منطقة بورتسودان، فيما نزح نحو 118 ألف شخص وتضرر أكثر من 300 ألف في أنحاء السودان، حيث دمرت الفيضانات المنازل ونشرت الأمراض.

وقال محمد عثمان، زعيم إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات: حتى قبل انفجار السد، كان الناس محاصرين بسبب الفيضانات وغير قادرين على الحصول على أي شيء من بورتسودان.. المساعدات التي تأتي الآن لا يمكنها الوصول إلى الناس، الأطفال جائعون والطرق مسدودة. وتعمل حفارة واحدة على الناس والطعام بين مياه الفيضانات في أربعات.

وكان انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان أول من أمس، أدى امقتل عشرات الأشخاص، وإغراق منازل، بعد أمطار غزيرة. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلاً عن مسؤولين محليين، أن العدد الفعلي للقتلى جراء الانهيار قد يكون أكبر مما هو معلن. فضلاً عن ذلك، تضررت نحو 70 قرية حول السد من الفيضان السريع، ومنها 20 قرية دمرت.

وفي المناطق الواقعة غربي السد، دمرت الفيضانات أو ألحقت أضراراً بمنازل 50 ألف شخص - 77% من إجمالي السكان الذين يعيشون هناك. وذكر المكتب، أن أكثر من 80 بئراً انهارت بسبب الفيضان، بينما فقد أكثر من عشرة آلاف رأس من الماشية، ودمرت أو تضررت أكثر من 70 مدرسة.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه: لا نعرف عدد الذين لا يزالون في عداد المفقودين في أربعات.. من الصعب للغاية الحصول على معلومات من هناك.

فشل إنساني

وصرحت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، بأنها لحظة مخزية للمنظمات الإنسانية الدولية التي فشلت على مدار أكثر من 16 شهراً في تقديم استجابة مناسبة للاحتياجات الطبية المتزايدة من سوء تغذية الأطفال الكارثية إلى فاشيات الأمراض الموسعة.

وأضافت المنظمة: في الوقت نفسه، حدت القيود الكبيرة من الطرفين المتناحرين بشكل كبير من القدرة على توصيل المساعدات الإنسانية. وحذر عبدالرحمن علي، مدير مكتب السودان في منظمة كير، من أن الحرب دمرت نظام الرعاية الصحية وتركت عدداً لا يحصى دون رعاية.

وفي طوكر بولاية البحر الأحمر، نزحت ما لا يقل عن 500 أسرة حتى يوم الأحد، حيث يخوض الناس في أنهار من الفيضانات بين المنازل المتضررة. وهطلت أمطار غزيرة في عدة مناطق من شمالي السودان، وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار أسقف ومياهاً تغمر أحياء على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية تذكر بشأن الخسائر هناك.

صعوبات

وفي إقليم دارفور، أعاقت الفيضانات تسليم المواد الغذائية، بما في ذلك أول شحنة من الإمدادات من برنامج الأغذية العالمي إلى بلدة كرينيك المهددة بالمجاعة منذ إعادة فتح معبر أدري الحدودي أمام فرق المساعدات الإنسانية.

وقال أحد المتطوعين المحليين، إن الأمطار دمرت الجسر المؤدي إلى البلدة، حيث يعيش آلاف النازحين على القليل من الطعام. وقال برنامج الأغذية العالمي، إن أولى الشحنات منذ منتصف يوليو تمكنت من الوصول عبر معبر الطينة الحدودي إلى شمالي دارفور بعد أن توقفت بسبب الفيضانات هناك.